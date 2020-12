Rechaza Netflix alertar que ‘The Crown’ es ficción

El Secretario de Cultura británico, Oliver Dowden solicitó que se coloque una leyenda en cada episodio aclarando que es una obra de ficción, lo cual fue rechazado por la plataforma

La plataforma estadounidense Netflix rechazó una petición del secretario de Cultura británico para agregar avisos al inicio de los episodios de su exitosa serie The Crown, para aclarar que se trata de una obra de ficción, informaron varios medios británicos.

El secretario de Cultura, Oliver Dowden, es una de varias figuras destacadas de Reino Unido que afirman que la serie, en la que los actores interpretan a varios miembros de la Familia Real, crea el riesgo de que los espectadores se formen una impresión errónea y dañina de la realeza.

Una fuente del gobierno dijo que Dowden escribió a la compañía para decir que la serie era «un drama bellamente producido y actuado, pero Netflix debería dejar muy claro que es una obra de ficción».

«Siempre hemos presentado a The Crown como un drama, y tenemos toda la confianza en que nuestros miembros entienden que es una obra de ficción que se basa mayormente en eventos históricos», dijo la compañía, según reportes de medios británicos.

«Como resultado, no tenemos planes y no vemos la necesidad de agregar un aviso».

Si bien muchos espectadores británicos han disfrutado viendo The Crown, la temporada más reciente ha atraído críticas de algunos analistas por escenas que sugieren que la difunta princesa Diana fue tratada con frialdad, incluso con crueldad, por miembros de alto rango de la realeza.

El columnista Simon Jenkins, del periódico TheGuardian, acusó a la cuarta temporada de haber «elevado el embuste y la ofensa», y agregó que la licencia artística no puede justificar las mentiras que muestran a personas vivas o recientemente muertas de la peor manera posible.