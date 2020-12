Rechaza León oferta de América por Aquino

El equipo esmeralda está en espera de un segundo ofrecimiento

León ya rechazó la primera oferta del América por el mediocampista peruano Pedro Aquino.

Una fuente cercana a la negociación dijo, que, la primera oferta de las Águilas por el contención está muy lejos de las pretensiones del conjunto esmeralda. Por ello, la cúpula comandada por Jesús Martínez Murguía espera un segundo ofrecimiento por parte de los azulcremas.

«La directiva recibió una oferta por parte del América, pero no es lo que quieren a cambio del jugador. No hay nada aceptado aún.

«Solo quieren que América suba la oferta por lo que consideran que vale Aquino. La cifra que quiere León no es una locura, considerando que el comprador es América», dijo la fuente a CANCHA.

En caso de que las Águilas no ofrezcan lo que pretende la directiva esmeralda, el peruano disputará el torneo Guardianes 2021 con La Fiera, ya que le restan 6 meses de contrato.

Por otro lado, CANCHA pudo saber que el mediocampista peruano ya solicitó a su directiva salir del equipo, al saber del interés del Club América.