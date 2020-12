Realizarán operativo por el Día de la Virgen

Piden las autoridades a las familias que veneren a la Virgen en sus viviendas; la idea es evitar la propagación de contagios de Covid-19

Pese a que las autoridades de Salud informaron que no se permitirán aglomeraciones con motivo de la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe, los agentes de Tránsito implementarán el operativo de prevención como cada año, en la ruta de los peregrinos, señaló Jesús Alonso Durón Montaño.

El jede del Departamento de Tránsito resaltó que el próximo vienes se atenderá dicho operativo como medida preventiva, en caso de que algunas personas omitan la recomendación.

Los van a devolver

Probablemente hay personas que decidan acercarse al Cerro de la Virgen, ubicado en la salida sur de Hermosillo y estaremos atentos para prevenir algún accidente, indicó.

“Estaremos haciendo recorridos en toda la ruta de los caminantes, que comprende principalmente los bulevares Agustín de Vildósola y Manuel de Jesús Clouthier, además de la Carretera Federal México 15, como medida preventiva y para auxiliar en caso de alguna emergencia”, indicó.

Durón Montaño precisó que lo recomendable para todas las personas es atender las recomendaciones de las autoridades de Salud derivadas de la pandemia por la Covid-19.

“Lo mejor es que no se expongan, que no vayan, que veneren a la Virgen en sus viviendas; quienes hagan todo el trayecto no podrán ingresar al predio, de la entrada los van a devolver”, expresó.