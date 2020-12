Prevén extubar a Armando Manzanero

El compositor y cantante fue intubado el 22 de diciembre tras ser hospitalizado por Covid-19

Ante la respuesta favorable de Armando Manzanero y la mejoría en su oxigenación y ritmo cardiaco desde la Navidad, los médicos se preparan para extubar al cantautor próximamente.

«El maestro sigue por buen camino. Sus pulmones se oyen limpios, la concentración de oxígeno del respirador ha podido disminuirse, lo que indica que tiene más autonomía pulmonar».

«Su estado de sedación también es menor, preparándolo para extubarlo en los próximos días, cuando sus condiciones lo permitan», indica el reporte que su agencia de representación difundió anoche.

Aunque los reportes médicos no fijan fechas aproximadas para el procedimiento, la esposa del yucateco, Laura Elena Villa, detalló la tarde del viernes que esperaban que fuera realizado entre hoy y mañana si se mantenía la mejoría.

Villa destacó que la intubación, aplicada desde la noche del martes 22 de diciembre, ayudó a la mejoría, por lo que la diabetes del intérprete de «Somos Novios» no ha causado complicaciones con Covid-19, que lo llevó a internarse.

«Los médicos ya bajaron la ventilación artificial porque los pulmones están respondiendo bien, no tiene taquicardia y su presión arterial es estable; esas son pruebas de que mi marido está bien», dijo.

La familia reveló que cantantes como Guadalupe Pineda, Tania Libertad y Filippa Giordano los han llamado para interesarse por el músico y apoyarlos, así como la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, quien envió una carta en la que indicaba que ha pedido a los ancestros mayas por su recuperación.