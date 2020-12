Presentan en Rayados a Javier Aguirre

Durante su presentación, el nuevo estratega de Monterrey dijo que por el proyecto presentado era imposible rechazar el puesto

Los Rayados de Monterrey realizaron la presentación oficial de Javier Aguirre como nuevo director técnico de cara al torneo Guard1anes 2021, quien fue acompañado por el presidente del Consejo de Administración, José González Ornelas y el presidente deportivo, Duilio Davino.

En la rueda de prensa, Aguirre mencionó la razón que lo motivó a firmar con el cuadro regiomontano y aseguró que buscarán ser campeones en todas las competiciones que participen.

«El diferencial fue el proyecto que me planteó Duilio, no lo podía rechazar, es una filosofía que empata mucho con mis ideas, me apetecía volver, a una institución seria, ganadora, está llena de éxitos recientemente, la obligación es ganar todos los torneos en los que estamos, eso fue lo que marcó la diferencia», explicó.

El estratega comentó que no necesitan refuerzos para el próximo semestre, pues considera que tienen el plantel completo para afrontar los retos del 2021.

«Hemos hablado con Duilio, es un plantel para ganar, los entrenadores debemos estar preparados para cualquier tipo de reto, el plantel está completo, no tengo necesidad de nada, es un equipo fuerte, poderoso, tienen la espina clavada con la forma de que nos eliminaron en la liga», declaró.

Por último, con apenas 48 horas en tierras regiomontanas, Javier Aguirre ya sabe del significado que tiene el Clásico Regio para la afición de Rayados y más, si se diera una nueva final ante Tigres.

«Creo que la gente marca en el calendario ese partido, es una rivalidad que trasciende al estado de Nuevo León, son dos equipos competitivos, hay un odio deportivo, si se da en la final es mejor para nosotros, le pondremos más actitud, sé que la gente puede perdonar ciertas cosas, pero en esos partidos no te perdona, llevo dos días y ya lo sé, el 90% de las conversaciones de la gente es esta rivalidad», finalizó.