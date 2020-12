Presenta el club Atlas a sus refuerzos para el torneo Guard1nes 2021

Con la ausencia de Luis Reyes, los Rojinegros presumieron a sus nuevas incorporaciones en el Centro de Alto Rendimiento, durante su pretemporada

Los Rojinegros del Atlas ya presentaron a sus refuerzos para el torneo Guard1anes Clausura 2021 desde el Centro de Alto Rendimiento donde realizan su pretemporada, con un elemento menos, se trata de Luis Reyes, quien recientemente resultó positivo por covid-19.

No obstante, Reyes es optimista pues considera que su llegada al equipo que le debutó en la primera división es la oportunidad de revalorizar su carrera luego de su andar por América y Atlético de San Luis.

No me fue de la mejor manera en América, la verdad siempre me entregué el máximo, pero respeta todas las decisiones del entrenador, pero estoy contento, feliz de volver y ser parte de este gran proyecto y transformación que la directiva y cuerpo técnico lo han planeado a la perfección, estoy feliz de estar de nueva cuenta en casa”, expresó.

Atlas realizó la presentación de sus seis refuerzos para el 2021, Julio Furch, la contratación estelar, sabe de la responsabilidad que implica cargar el peso de lo que fue una de las peores ofensivas el torneo anterior.

Se armó un equipo para tratar de salir del fondo de la tabla, no depende de un jugador, dos o tres, se necesita de todos. Es una linda responsabilidad llegar con ese cartel, pero depende de todos el hacer que Atlas pueda pelear lo más alto posible, hay jugadores con un gran recorrido en la liga, con ganas de revancha y los que ya estaban con ganas de cambiar la situación”, dijo.

Aldo Rocha, Pablo González, Brayan Garnica y Gaddi Aguirre, completan la lista de refuerzos para el equipo que este 30 de diciembre tendrá su último duelo de pretemporada enfrentando al Puebla.