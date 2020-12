Presenta directiva de Bravos a Luis Fernando Tena

Los Bravos de Juárez inician una nueva etapa bajo el mando de Luis Fernando Tena, quien fue presentado oficialmente y dirigió su primera práctica en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Tras el entrenamiento, en conferencia de prensa, el estratega dio sus primeras impresiones.

«Una gran alegría, siempre venir a trabajar con una directiva que quiere hacer bien las cosas es una gran oportunidad de hacer algo importante. Contento de este nuevo reto, me gusta la ciudad, la institución y le gusta el plantel, que es lo primero que vemos; creo que con pocos refuerzos podemos tener un gran torneo”, dijo.

Bravos bajo la dirección de Gabriel Caballero no alcanzó a clasificar, pero a decir de Tena hay buen material futbolístico.

«Tenemos que analizar bien, no puedo decirte cuántos van a venir, en términos generales me parece un buen plantel. Tengo que platicar con la directiva y ver todas las situaciones, pero pensamos que no necesita muchas modificaciones”, comentó.

Finalmente, «El Flaco» no prometió números, pero si un equipo que de pelea.

Es difícil en el futbol hablar de una cantidad de puntos, hay muchos factores, a lo que uno puede comprometerse es a lo que está en sus manos, que es a trabajar muy fuerte y que el equipo juegue bien, que tenga una salida clara, que todos jueguen a lo mismo y con una gran intensidad. Quiero formar un equipo que merezca ganar, que la gente esté orgullosa de su equipo”, concluyó.