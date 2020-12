Prepara Cyndi Lauper concierto benéfico

El musical «Home for the Holidays» se transmitirá mañana viernes en su canal de TikTok y el domingo a la misma hora en sus cuentas de YouTube y Facebook

Taylor Swift, Cher, Billie Eilish, LL Cool J y Dolly Parton sumarán sus voces al concierto anual de Cyndi Lauper a beneficio de jóvenes sin hogar, un problema que la cantautora de «True Colors» dice sólo ha empeorado durante la pandemia.

Uno puede decir ‘Quédate en casa, protégete’. ¿Qué haces si no tienes un hogar?», dijo Lauper a The Associated Press.

Creo que es hora de que todos nos aseguremos de que todos los jóvenes tengan acceso a servicios de socorro sin temor a la violencia o la discriminación».

Su concierto benéfico «Home for the Holidays» se transmitirá este viernes en su canal de TikTok y nuevamente el domingo a la misma hora en sus cuentas de YouTube y Facebook.

El evento de este año podrá verse de manera gratuita, pero se exhorta al público a hacer donaciones.

Entre los artistas participantes se cuentan Adam Lambert, Amanda Shires & Jason Isbell, Bette Midler, Billy Porter, Boy George, Brandi Carlile, Brittany Howard, Carson Kressley, Harvey Fierstein, Henry Rollins, Jackson Browne, Judy Gold, Kim Petras, King Princess, Meg Myers, Phoebe Bridgers, Sharon Osbourne, Shea Diamond y Whoopi Goldberg.