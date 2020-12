Premiarán trayectoria de Selena con un Grammy

La cantante recibirá, de manera póstuma, un galardón a su trayectoria artística en la próxima edición de los Premios Grammy, que se celebrarán el 31 de enero

La cantante Selena Quintanilla recibirá, de manera póstuma, un galardón a su trayectoria artística en la próxima edición de los Premios Grammy, que se celebrarán el 31 de enero, informó este martes la Academia de la Grabación.

La institución señaló que, además de la cantante estadounidense y «Reina del Tex-Mex», los otros recipientes de estos galardones en reconocimiento a toda una carrera serán Grandmaster Flash & The Furious Five, Lionel Hampton, Marilyn Horne, Salt-N-Pepa y Talking Heads.

«Dar la bienvenida al nuevo grupo de honrados con el Premio Especial al Mérito nos da la posibilidad de premiar y reconocer la influencia que han tenido en la comunidad musical más allá del género», indicó en un comunicado Harvey Mason Jr., presidente interino de la Academia de la Grabación.

«Como creador y amante de la música estoy agradecido de haber podido evaluar a los que nos han inspirado y su impacto en un año en el que la música nos ha ayudado a mantenernos unidos».

La Academia explicó que el conocido como The Lifetime Achievement Award (Premio a la Trayectoria Artística) celebra a artistas que han hecho contribuciones destacadas de significado artístico en el campo de la grabación.

En este sentido, el comunicado destacó el aporte de Selena Quintanilla para el reconocimiento de los artistas latinos, en especial luego de que su disco Live (1993) ganara el Grammy al mejor disco de música mexicana-estadounidense, que se volvió la primera mujer tejana en lograrlo.

Además, destacó como Dreaming of You, su primer disco en inglés que salió a la venta tras su asesinato en 1995, vendió 157 millones de copias en su primer día en el mercado, rompiendo el récord hasta entonces para una cantante.

Estos reconocimientos se entregan por lo general en una ceremonia especial que se desarrolla durante la semana en que se celebran los Premios Grammy.

Este año, no obstante, en el que la pandemia del coronavirus ha obligado a que muchas ceremonias y galas se posterguen o se celebren de forma virtual, la Academia aun no ha decidido como entregará las preseas en vista de las restricciones impuestas por la Covid-19.