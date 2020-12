Podrían perder semestre alumnos del Cecytes

Más de 28 mil alumnos de los planteles de Cecytes en Sonora, podrían perder el semestre, ante la posibilidad de un paro de labores por parte de maestros y personal administrativo y no subir calificaciones a la plataforma, debido al incumplimiento del gobierno federal del pago del incremento salarial y retroactivo en prestaciones.

Ramón Gastélum Lerma, dirigente del Sindicato del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (SitCecytes), señaló que en mayo pasado se anunció un incremento del 3.4 por ciento al salario y hasta la fecha no se les ha otorgado a los mil 600 trabajadores de Sonora, y más de 30 mil a nivel nacional, por lo que de no realizarse el pago este día, se paralizaran actividades mañana viernes a partir de las siete de la mañana.

«En Sonora estamos hablando que son cerca de 15 millones de pesos lo que adeuda a los trabajadores, a nivel nacional son más de 200 millones. Si no tenemos una respuesta este viernes por parte de las autoridades estatales y federales, se van a realizar un paro indefinido de labores y no se subirán calificaciones a la plataforma», puntualizó.

Respecto a la afectación de los más de 28 mil alumnos de Cecytes en Sonora, Gastélum Lerma aclaró que académicamente no fueron afectados porque se les impartieron sus clases en línea, sin embargo, se les afectaría en el Kardex de fin de año por no recibir su calificación, y podrían perder el semestre.

El líder sindical, dijo esperar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público efectúe el pago de esta prestación que por Ley les corresponde a todos los trabajadores, y poder continuar con sus actividades académicas y administrativas.

Añadió de no haber respuesta, la próxima semana se pondrán en marcha otras acciones a nivel nacional para que se les otorgue dicho aumento.