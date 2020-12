Piden evitar accidentes de tránsito

Un llamado a transitar con precaución y evitar un aumento de accidentes viales durante esta época decembrina, hicieron la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Policía de Hermosillo a través del programa “Visión Cero Accidentes” de la corporación municipal, como parte del operativo “Guadalupe-Reyes” que se implementará en la capital sonorense.

En la transmisión en vivo de “Te Queremos Seguro”, por Facebook live del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, el oficial Ramón Manuel Arvizu Quintero, de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito de Hermosillo, exhortó a las personas a manejar respetando las reglas y también a los peatones el estar alertas.

“Habrá más presencia en las diferentes vialidades principales, para reducir la velocidad, sabemos que a mayor velocidad es mayor el impacto y gravedad de los accidentes”, dijo.

Cualquier falta a la ley de tránsito, agregó, es motivo para infraccionar a las y los conductores, ya sea por no traer un faro, cinturón de seguridad, exceso de velocidad, entre otros, abundó que todas las personas deben respetar esto, ya que con esto se previenen más accidentes.

“La infracción por velocidad, por no obedecer el semáforo, cambios intempestivos de carril, no obedecer la señal de alto, conducción punible y el uso del celular es lo más común en estas fechas”, añadió.

Arvizu Quintero recordó la importancia del uso del cinturón de seguridad ya que esto es por la seguridad de cada una de las personas que viajan en un vehículo; hablando de las ciclovías refirió que los ciclistas tienen el derecho de utilizarlas, pero también obligaciones de usarlas correctamente.

En el caso de la conducción punible, el oficial de la Policía de Hermosillo indicó que en la ley de tránsito viene especificado que el límite de grados de alcohol en la sangre es de .40, sin embargo, dijo que si ingirió cualquier cantidad, es mejor no conducir: “una visión cero también de alcohol y volante”, dijo.