Piden a padres de familia no bajar la guardia

Ante el aumento en el índice de contagios y decesos por Covid-19, principalmente en Hermosillo, la Asociación Estatal de Padres de Familia hizo un llamado a las familias a respetar las medidas sanitarias para bajar la curva de enfermos.

El presidente de la Aepaf, Cecilia Luna Salazar, pido a los padres de familia no bajar la guardia en esta época decembrina y seguir con los protocolos sanitarios, evitar salir o hacer reuniones para prevenir contagios.

«Desafortunadamente han aumentado el índice de contagios y decesos producto de la pandemia, y los contagios. La invitación es a que no bajemos la guardia y sigamos atentos en estas épocas decembrinas, que son más de estar en familia», dijo.

El cuidado y salud de nuestros hijos debe ser prioridad, enfatizó Luna Salazar, quien reiteró el llamado a aplicar las medidas de sana distancia, uso del cubreboca al salir de casa, y gel antibacterial, así como evitar hacer reuniones para evitar la propagación de la enfermedad.

También hay que combatir y hacer lo que nos corresponde como sociedad ante la pandemia, esperemos que ya no siga en aumento los decesos producto de los contagios, pero es algo que ya nos corresponde a nosotros como sociedad, expresó.