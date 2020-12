Pide gobernadora cerrar filas contra el Covid-19

La mandataria, Claudia Pavlovich exhortó a su gabinete a mantener el trabajo transversal y coordinado para salvaguardar la salud y vida de los y las sonorenses

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano instruyó a su gabinete legal y ampliado a mantener el trabajo transversal y coordinado, a cerrar filas y seguir demostrando el compromiso por Sonora con creatividad, con acciones y con estrategias de resultados frente la pandemia por Covid-19, para salvaguardar la salud y la vida de las y los sonorenses y al mismo tiempo seguir impulsando el desarrollo del estado.

Durante la última reunión de este año, en la que se realizó una evaluación de lo realizado en 2020 y se expusieron las metas para 2021, la mandataria estatal llamó a los titulares a unir trabajo y voluntad en un momento en el que el estado se encuentra en medio de una emergencia de salud, con los hospitales en riesgo de saturación por la pandemia.

En este sentido, reiteró que el gran reto que enfrenta este Gobierno es no solo cerrar rindiendo buenas cuentas a Sonora, sino hacerlo en el marco de una contingencia sanitaria que está en pleno repunte y que exige doble esfuerzo de todos.

“Creo que es momento de unirnos, de cerrar filas, de seguir trabajando por Sonora, sin duda, éste es el momento y el reto más grande que como sonorenses hemos enfrentado y tenemos que salir adelante, somos una generación que nos tocó vivir esto por algo, por algo estamos aquí, y no descansaré hasta que todos los sonorenses tengan su vacuna en un tiempo oportuno y forma oportuna y tampoco descansaré hasta lograr que la economía se reactive y se recupere cada empleo que se haya perdido”, afirmó.

Seguirán los momentos difíciles y los retos por el COVID-19, recalcó la titular del Ejecutivo Estatal, por eso es importante seguir aprendiendo cómo enfrentar esos obstáculos, ser solidarios, trabajar coordinados y ser ingeniosos para contribuir en el desarrollo del estado.

La gobernadora Pavlovich convocó a sus funcionarios a mantener el ritmo de trabajo intenso y cuentas claras hasta el final de la administración, para responder a la confianza que le brindaron las y los sonorenses, quienes se merecen tener un gobierno transparente y responsable.

“Nos han tocado épocas complicadísimas en todos los sentidos, la pandemia de salud, la pandemia económica, la pandemia de las finanzas del estado, pero sé que estoy aquí por algo y estoy segura que vamos a salir adelante con el trabajo de todos ustedes, los invito a cerrar como yegua y caballo de cuarto de milla y no con paso de burro, diría mi madre, y en honor a ella les digo, que trabajaré hasta el último día de mi gobierno como si fuera el primero con gran amor y convicción por mi gente, pensando en los que más nos necesitan, en los que sufren, en los que no tienen empleo, en los que no tienen en qué apoyarse”, manifestó.

Además, PavlovichArellano, destacó y agradeció la labor de las y los trabajadores del sector salud público y privado, quienes han estado en la primera línea de batalla ante el Covid-19, e insistió en la tarea de prevención que se tiene que hacer desde todos los frentes, en todas las áreas de gobierno, para corresponder al sacrificio que han realizado los “héroes de blanco” a lo largo de estos meses.

Durante el balance hecho en la reunión, se destacaron las acciones en educación, con la entrega de becas, estímulos y créditos educativos, además de la implementación de la educación a distancia; las obras viales y de infraestructura realizadas en los últimos meses en los diferentes municipios, a pesar de las restricciones por la pandemia; la inversión del Gobierno del Estado en sanidad en agricultura y ganadería.

Asimismo, la atracción de inversiones y nuevos proyectos al estado en materia económica, además de los apoyos a micro, pequeñas y medianas empresas durante la pandemia; los apoyos y programas sociales en beneficio de las familias sonorenses, así como también todas las estrategias y acciones implementadas por la Secretaría de Salud para contener la propagación del Covid-19.