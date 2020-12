Paga Municipio 12.1 mdp a la CFE Por adeudo de servicio en la Planta Potabilizadora Sur

La alcaldesa Celida López señaló que el retraso en el pago se debió a un error de cálculo toda vez que juntaron muchos adeudos que sufragar

Personal del Ayuntamiento de Hermosillo pagó más de 12 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad por el consumo de energía eléctrica de la Planta Potabilizadora Sur, ubicada en la colonia Las Lomas, luego de que el pasado lunes se suspendió el servicio por no cubrir la mensualidad, informó la alcaldesa Celida López Cárdenas.

La presidenta municipal señaló que el retraso en el pago se debió a un error de cálculo, toda vez que juntaron muchos pagos, entre ellos los derechos de agua que se debían desde el 2014 por un monto de 300 millones de pesos y que nunca cubrieron las administraciones anteriores, el consumo de energía de los pozos, la planta tratadora de aguas residuales, entre otros gastos de fin de año.

«En la Comisión Federal de Electricidad por lo general siempre se nos daba prórrogas y el Fondo de Operación de Obras Sonora Sí (Foosi), avisaba al organismo que ya teníamos que pagar el recibo, se daban unos días, en este caso fue un mal cálculo, pero ya está resuelto.

«El día de ayer se depositaron 4.6 millones de pesos, y para asegurar que no haya ningún contratiempo el día de hoy se depositan 7.5 millones más para asegurar todo el pago del mes de diciembre», dijo.

López Cárdenas mencionó que este martes se normalizó el servicio de agua potable en el sector sur de la Ciudad, donde se registraron problemas de baja presión o desabasto.

Recordó que la capital del Estado es el único cliente del Acueducto Independencia, y la Planta Potabilizadora Sur que abastece el 30 por ciento del agua que se consume en la ciudad, es administrada por FOOSI con las aportaciones del organismo operador de Agua de Hermosillo.

«Al Foosi lo que se tiene que pagar son más de 10 millones de pesos mensuales, y a cambio de ello recibimos el 30 por ciento del agua que se consume en la ciudad y que proviene del Acueducto Independencia. Es el agua más cara que recibe la ciudad, y también somos la primera administración que lo tiene que pagar porque las administraciones anteriores no lo pagaban, lo pagaba el Estado», aseguró.

Cárcamo de Bahía de Kino depende de la CEA

El cárcamo del drenaje en Bahía de Kino es una obra que está realizando la Comisión Estatal del Agua (CEA), y una vez terminado será de gran beneficio para los habitantes de esa comunidad, aseveró la alcaldesa de Hermosillo, Celida López Cárdenas.

Señaló que hay confusión por parte de los habitantes de esa comunidad de que está obra la licitó el Municipio y no es así, es un proyecto que lleva a cabo el organismo estatal.

«Toda la obra está en manos de la CEA, yo no sé quién está construyendo, yo no licite y ha hecho mucha falta aclarar esta parte, porque mucha gente tiene la idea que es una obra que está haciendo el municipio y nosotros no estamos en la operación», aclaró.

Ante las manifestaciones que han realizado grupos de personas quienes rechazan proyecto por considerar que el cárcamo que es a donde irían los desechos antes de bombearse a la laguna de oxidación está situado en un terreno de nivel bajo que se anega cuando sube la marea, y escurren los desechos al Estero la Cruz, López Cárdenas señaló que el titular de la CEA, Sergio Ávila le aseguro que el proyecto está bien estudiado y no afectará a los residentes del lugar.

«Lo que a mí me dice el responsable de la CEA es que es un proyecto que está perfectamente bien estudiado. Por las lluvias recientes obviamente se juntó agua ahípero el cárcamo va a funcionar perfectamente bien, ya sellado no va a tener ningún problema», aseguró.