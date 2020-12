Nominan a hija de Beyoncé al Grammy

Inicialmente el nombre de la niña de ocho años no apareció en la lista de nominados, pero los Grammy recientemente hizo la actualización para incluirla

El mes pasado la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos anunció los nominados a los Grammy 2021, la cantante

Beyoncé resultó estar en la lista para Mejor Video Musical por «Brown Skin Girl«, donde colaboró junto a su hija Ivy Carter.

El nombre de la niña de ocho años no apareció en la lista de nominados, pero los Grammy recientemente hizo la actualización para incluirla.

La actualización también incluye al cantante Wizkid, que aparece en la canción y el vídeo y al rapero SAINt JHN, que aparece sólo en la canción y donde ninguno de los dos figuraba en la lista de nominados.

El premio a Mejor Vídeo Musical del Grammy se otorga a los artistas principales y destacados de la canción, así como al director y productor del vídeo.

«Brown Skin Girl» es un himno de las mujeres de piel oscura y marrón contra el racismo que presentó Beyoncé en su álbum visual Black Is King, compañero visual de The Gift, de 2019 con canciones inspiradas en El Rey León, en el que Beyoncé dio voz al personaje de Nala.

Ivy Carter hace la interpretación vocal que abre y cierra la canción.

Beyoncé, ganadora de nueve nominaciones al Grammy este año, está nominada a Mejor Video Musical Versión Larga por Black Is King.

«Brown Skin Girl» ha ganado varios premios, incluyendo dos Soul Train Music Awards, un BET Award y un NAACP Image Award.

Ivy Carter figura como co-escritora de la canción junto a Beyoncé, Jay-Z, Wizkid, SAINt JHN y otros.