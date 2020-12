Niegan traslado de «El Güero Palma» a otro penal

Esta suspensión fue concedida en un amparo que fue presentado el pasado viernes por María Amapola Vilchis Martínez, en nombre del sinaloense

Un juez federal suspendió el posible traslado del capo Héctor Luis Palma Salazar, «El Güero Palma», del Penal Federal del Altiplano a cualquier otro centro penitenciario.

Samuel Sánchez Sánchez, Juez Octavo de Distrito en Amparo y Juicios Federales de Toluca, concedió al compadre de Joaquín «El Chapo» Guzmán, la suspensión de plano contra su transferencia a otra prisión, la que pretende evitar el narcotraficante.

«Se decreta de plano y oficio la suspensión del acto tendente a trasladar al quejoso a diverso centro de reclusión en el que ahora se encuentra, debiendo las autoridades responsables informar, en un término no mayor a 24 horas, el cumplimiento que den a esta determinación», dice el acuerdo publicado por el juez.

Esta suspensión fue concedida en un amparo que fue presentado el pasado viernes por María Amapola Vilchis Martínez, en nombre del sinaloense, señala la lista del juzgado.

Es por ello que el juez comisionó a un actuario para que acuda al Penal del Altiplano y busque a Palma Salazar, para que manifieste si ratifica o no la demanda de garantías. En caso de no hacerlo, se tendrá por no presentado el amparo.

«El Güero Palma» fue detenido por el Ejército en Zapopan, Jalisco, el 22 de junio de 1995, e internado en el Penal de Occidente, de donde escapó «El Chapo» seis años después.

En 2007 fue extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado por narcotráfico, y el 15 de junio de 2016 regresó a México para continuar sus juicios pendientes por homicidio.