Municipio adeuda a la PTAR más de 10.7 mdp

La alcaldesa Celida López dijo que han encontrado varias irregularidades en la operación

Son 10.7 millones de pesos los que el organismo operador de Agua de Hermosillo no ha pagado a la empresa que concesiona la Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR), por incumplir con lo que establece el contrato para el manejo de aguas negras de la ciudad, reveló la alcaldesa Celida López Cárdenas.

Lo anterior, luego de una auditoría realizada a la PTAR, donde se encontraron diversas irregularidades en la operación de la misma, como la descarga de aguas crudas en el cauce del Río Sonora, y los llamados “lodos” y biosólidos en los terrenos de la Planta.

Al respecto, la presidenta municipal, dijo que de los 17. 7 millones de pesos que se pagan mensualmente a la PTAR se ha retenido un monto de 10 millones 767 mil 582 pesos por concepto de operación de la misma, por incumplir con el contrato y violaciones a la norma ambiental.

Las tarifas actualizadas señalan que de la T1C (Crédito de Inversión de la Empresa), el Municipio paga cinco millones 614 mil 391 pesos; de la T1R (Capital de Riesgo de la Empresa), cuatro millones 994 mil 437 pesos; de la T2 (Costos Fijos de Operación), un millón 756 mil 495 pesos, y del T3 (Costos Variables de Operación), cinco millones 383 mil 791 pesos, para un monto total de 17 millones 749 mil 114 pesos.

“Los casi 18 millones de pesos que se tienen que pagar se integran por diferentes tarifas, la T1 que se divide a su vez en T1C y T1R que es el capital que se le paga al banco. Luego viene la T2 y T3 que tienen que ver con la operación de la Planta como tal.En la T3 nos hemos estado negando a recibir la factura porque no se está cumpliendo con la operación de la planta”, explicó la munícipe.

Mencionó que también han detectado otras irregularidades en la tarifa del T2 donde cada mes de debe pagar los seguros, lo cual tampoco han cumplido.

“Hemos estado observando que no se tiene una buena operación, y es una de las facultades que tiene el organismo; si el responsable de la supervisión de la planta que es un empleado del organismo ve que no se está cumpliendo con la operación de la Planta, nosotros estamos en facultad de no recibir la factura y por lo tanto no se paga”, puntualizó.

La alcaldesa de Hermosillo, resaltó que el reto más importante que tienen en este momento es recuperar la PTAR y ponerla en funcionamiento a cargo de organismo operador de Aguah.