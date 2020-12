Muestra «El Tuca» gran optimismo

De cara al partido de vuelta por los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf, Ricardo Ferretti habló sobre no poder jugar la eliminatoria ante el New York City FC en «El Volcán», al respecto, el timonel de los Tigres prefirió no hacer comentarios, aunque consideró que la adaptación a la cancha puede ser factor.

Hubiese querido jugar este partido en nuestro estadio, pero la situación de la pandemia ha cambiado todo y los dirigentes de la confederación han decidido de esta forma», comentó.

Respecto a la competencia, el brasileño está consciente de que por ganas no se van a quedar para ganarlo, pues es más que eso, contando con un plantel más que comprometido por hacerse del único trofeo que les falta para redondear una época dorada inigualable.

Levantarlo por ganas no nos faltan, creo que los ocho equipos que estamos aquí tenemos las mismas aspiraciones, creo que por ganas no va a quedar faltando de ninguno del plantel, esto no es de ganas, es de futbol y estabilidad, de saber mantener durante todo el partido el equilibrio, buscando defender y atacar adecuadamente, este torneo lo hemos disputado ya dos o tres finales, y se nos ha negado», agregó.

Finalmente, habló acerca de los cuestionamientos sobre la importancia que se le da a los torneos internacionales en Tigres, por lo que Ferretti aseguró que el título sería importante para redondear el proceso.

«¿Cuántas finales he perdido? Si usted me dice cuántas podrá darse cuenta si me importa o no me importa el torneo, las críticas fueron hechas para darse, y tiene la gente todo el derecho de opinar, yo puedo opinar muchas cosas, pero no estoy para opinar sino para trabajar, en los últimos 10 años hemos sido de los más ganadores en México y nos falta ganar este torneo», culminó.