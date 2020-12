Mejora salud de Armando Manzanero

El intérprete de 85 años fue ingresado a un nosocomio un día antes tras presentar sintomatología de coronavirus

Si la salud del compositor Armando Manzanero, hospitalizado por Covid-19, continúa mejorando, es probable que en breve pueda ser trasladado a una habitación diferente para recibir la visita de sus familiares.

«Estamos muy optimistas, ya recibimos el parte médico y nos dice que tiene muy buenos indicadores; que sus marcadores de inflamación están bajando, su frecuencia cardiaca está estabilizada.

«Su oxigenación se sostiene en 94 a pesar de que, ahora sí, ya lo pueden poner boca arriba, porque el sábado lo tenían que poner de lado, porque no estaba oxigenando como el doctor quería. Su función renal bien», afirmó María Elena, su hija mayor, en entrevista.

El pasado jueves, la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) informó que el intérprete de 85 años fue ingresado a un nosocomio un día antes tras presentar sintomatología de coronavirus.

A pesar de que tanto la salud como el ánimo del paciente han sido favorables, aún no hay fecha exacta para darlo de alta, confirmó Maria Elena, quien llamó al creador de «Contigo Aprendí» un «roble maya».

«Los médicos son muy claros con respecto a que tiene su evolución, es tomarla día con día, no pueden hacer un pronóstico así con números, pero es optimista», dijo María Elena.

Una de las mayores preocupaciones, además de la edad, es que Manzanero padece diabetes, pero según su hija, el cuerpo médico ha controlado muy bien la enfermedad.

«Él tiene su teléfono, él nos ha hecho algunas llamadas, nosotros procuramos no marcarle para que oxigene correctamente y lo mejor es que no hable.

«Sabe que va mejorando, porque le comentó el doctor y él va a poner todo de su parte para pronto salir», aseguró.