Matan a joven en Ecatepec

Un joven fue asesinado a balazos la mañana de este viernes en calles de la colonia Carlos Hank González, en el municipio de Ecatepec.

Vecinos de las calles Amapola y Jiménez Cantú reportaron a los policías municipales a las 12:25 horas, que escucharon disparos.

os agentes acudieron a dicho cruce y notaron que al costado de un automóvil estacionado se encontraba un joven lesionado por arma de fuego.

En minutos también llegaron paramédicos a bordo de una ambulancia de Protección Civil, quienes confirmaron que el joven había fallecido por las heridas.

Una mujer se presentó con los policías y les comentó que ella reconocía el cuerpo, pues era de su hermano. Les dijo que el joven tenía 29 años y se llama Iván Rodríguez García.

Ella fue la única que pudo proporcionar datos de importancia, pues los vecinos que fueron cuestionados respondieron que no conocían al muerto y tampoco a los agresores.

«Por versiones de los vecinos únicamente escucharon detonaciones no dando más datos», así lo informaron policías municipales.

Las autoridades no reportaron personas detenidas ni revelaron el móvil de este homicidio.