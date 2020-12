Marisela pide parar violencia contra la mujer

La también llamada “dama de hierro” aconsejó a las féminas no permitir ser violentadas

Le dicen «La Dama de Hierro» por sus canciones, a veces está enamorada y en otros momentos herida, pero con Marisela no van los maltratos, por eso aconseja a las mujeres mexicanas no permitir ser violentadas.

«Sugiero a todas esas damas de hierro que no se dejen. Que agarren sus maletas y se vayan», dijo la intérprete al ser cuestionada sobre el alto índice de violencia contra la mujer en México.

«¿Para qué van a estar con un hombre abusivo? Ya unidas después vamos y nos lo nos apoyamos todas juntas», comentó sonriendo.

En época decembrina, la cantante de 54 años se puso dulce para interpretar un tema navideño, pero no por eso dejó de tocar otros asuntos que pueden afectar a sus fanáticas, como no ser respetadas ni valoradas.

«Está horrible, se me hace increíble pensar que un hombre pueda abusar de una mujer. También es interesante y mal saber que hay muchas mujeres que se quedan (a ser violentadas).

«Creo que tenemos que ser fuertes y no dejar que nadie nos toque. Tenemos el poder igual o más que el hombre, si queremos», expresó.

Tras darse a conocer una próxima bioserie de Marco Antonio Solís, «El Buki», la cantante dijo no tener problema de que su nombre aparezca en la historia si desea incluirla, claro.

Marisela y El Buki protagonizaron hace décadas un tórrido romance que fue muy publicitado y del cual salió aquella famosa canción «La Pareja Ideal«.

«Claro que estaría de acuerdo porque formamos parte de la vida de uno y otro. Tenemos no solamente una producción que ha sido éxito por muchos años, pero empezamos una relación musical y amistosa hace muchos años», indicó.

Con respecto al tema navideño, señaló que desea llevar alegría a grandes y chicos.

«Están impuestos a que La Dama de Hierro siempre está enamorada y herida, pero en esta ocasión sentí que es algo adecuado para el momento, para lo que estamos pasando todos y saqué una canción titulada ‘Ya Llegó la Navidad’, que es para todo mundo, diferente, sentimental», indicó.

La intérprete se prepara para las fiestas decembrinas, aunque quizá su Noche Buena será nostálgica, pues en este año falleció su mamá y siente mucho su pérdida.

«Mi escape es la música, mi público, hacer presentaciones, que no se pueden hacer (presenciales), pero haré una virtual el 19 de diciembre para que me sigan y se enteren a través de mi social web», anunció.

Este golpe de la vida, junto con la llegada de la Covid-19 y lo que ha aprendido en esta etapa, indicó, la han convertido en una mujer más fuerte y responsable.