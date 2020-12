Mantienen hospitalizado a Armando Manzanero

Afirma su hija que dio positivo a Covid-19 pero no está intubado; » se encuentra de buen ánimo, consciente y asilado», afirmó

El compositor Armando Manzanero cuenta con respiración asistida, pero no está intubado en el hospital, tras dar positivo a Covid-19.

En un programa matutino de televisión, su hija, María Elena Manzanero, explicó que el cantautor se encuentra de buen ánimo, consciente y asilado.

«No está entubado, está separado (aislado) y con respiración asistida, pero es de estos tanques de alto flujo de oxígeno, cuidado por los doctores. No está entubado, tan es así que hoy hablé en la mañana con él.

«Está bien, está estable, dentro de lo que cabe porque no deja de ser una enfermedad grave y él ya es una persona mayor, aunque luzca tan joven y vital», dijo María Elena.

El autor de «Somos Novios» se encuentra hospitalizado desde el miércoles por la noche, cuando presentó algunos síntomas de coronavirus.

El yucateco estuvo el fin de semana en su estado natal, donde inauguró el Museo Casa Manzanero y donde después celebró su cumpleaños 85.

«Está estable. Estaba en casa y fue súbito que nos enteráramos que tenía Covid. Realmente estaba muy bien, oxigenaba muy bien.

«De repente empezó a bajar su oxigenación, se llevó oxígeno a la casa y ya no fue suficiente para la oxigenación óptima y, pues, tuvimos que venir al hospital donde está muy bien atendido, aislado, como tiene que ser».

«¡Afortunadamente encontramos cama! Sé que hay mucha gente que no las está encontrando», agregó su hija.

Adelantó que no existe un pronóstico médico de cuándo podría ser dado de alta, sin embargo, dijo que tanto los médicos como su familia esperan que evolucione favorablemente, pues hasta el momento su oxigenación se ha mantenido.

«No tiene una fecha para regresar a casa, estamos esperando porque tiene diabetes muy avanzada. Quienes son sus amigos saben que su pasión es la comida y esto lo complica todo.

«Pero está en buenas manos y, como dicen los médicos, hay que ir viendo día con día su evolución e ir tomando las decisiones que se tengan que tomar».