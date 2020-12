Manda Martino duro mensaje a «El Chicharito»

El técnico argentino de la selección mexicana señaló que ser el goleador histórico del Tri, no basta para ganarse una convocatoria

Ser el goleador histórico de la selección mexicana no implica que Javier «El Chicharito» Hernández sea continuamente convocado, así lo asentó el técnico Gerardo Martino, quien sin bien valoró la marca impuesta por CH14, no considera eso como un aspecto que garantice que el actual atacante del Galaxy ser un futbolista seleccionable.

«Nadie juega porque es el goleador histórico de la Selección, eso no te sostiene o te sostiene un ratito, pero no te alcanza para siempre porque si no, estaríamos convocando a Hugo Sánchez y ya no podemos hacerlo», puntualizó «El Tata» en entrevista con ESPN.

Con 52 goles, Javier Hernández es el máximo goleador en la historia de la selección mexicana, sin embargo, Gerardo Martino ha dejado claro que considera que elementos como Raúl Jiménez, Alan Pulido y Henry Martín, pasan por mejor momento.

Cabe señalar que la temporada de debut de Hernández Balcázar en la MLS dejó mucho que desear, pues el atacante tapatío apenas marcó un par de goles, fue perseguido por las lesiones y en general al Galaxy no le fue muy bien.