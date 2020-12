Maestros del Cobach condicionan entrega de calificaciones

La Federación no ha entregado la parte que le corresponde, por lo que los trabajadores docentes decidieron no publicar las calificaciones del segundo parcial de sus alumnos

Ante el incumplimiento del pago de aguinaldos, trabajadores y empleados del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora no publicarán la lista de calificaciones del segundo parcial, como medida de presión para que las autoridades hagan efectiva el depósito de esta prestación, informó Eleazar Herrera Araujo.

El dirigente del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Cobach (Stecbs), señaló que el pasado 30 de noviembre se debió hacer el depósito de 69 millones de pesos para el pago de aguinaldo de dos mil trabajadores de base y de confianza, sin embargo, no se realizó, bajo el argumento de que el gobierno federal no envió el recurso.

Ante ello, dijo que se tomó la decisión de no publicar las calificaciones de los más de 20 mil estudiantes de Cobach en el Estado, hasta que se efectúe lo correspondiente al pago de esta prestación que equivale a 55 días de aguinaldo.

Herrera Araujo, refirió que este mismo problema se viene presentando desde hace 10 años, aunado al pago del incremento salarial con retroactivo al primero de febrero, y estímulos del K1 para maestros de la primera y cuarta generación que se les debe la evaluación del 2018.

Aclaró que los estudiantes no se verán afectados, ya que los alumnos recibieron su calificación a través de la plataforma virtual, pero no serán publicadas de manera oficial en la página del plantel.

«Nosotros tenemos la fecha límite el día nieve de diciembre para subir las calificaciones de la segunda evaluación, entonces todavía estamos en tiempo, sobretodo, el estudiante ya conoce su calificación, lo único que estamos presionando aquí, es que no la estamos haciendo oficial en la plataforma del Colegio de Bachilleres», comentó.

Los trabajadores y docentes del Cobach esperan que está semana se les pague su aguinaldo, de lo contrario, analizarán las acciones a tomar para que se cumpla con el pago de esta prestación.

El líder sindical, añadió que también se difundió un video para hacerlo llegar al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y ponerlo al tanto de la problemática que tienen los docentes y empleados del Colegio de Bachilleres de Sonora, a fin de que tome cartas en el asunto.