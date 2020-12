Localizan con vida a Delia Emily

La muchacha de 17 años fue rescatada de una vivienda en Las Vegas, Nevada, donde al parecer la tenía un hombre contra su voluntad

La joven que desapareció en San Pedro El Saucito el pasado 1 de diciembre y que las autoridades sonorenses informaron haber monitoreado su ingreso a Estados Unidos, fue rescatada de una vivienda en Las Vegas, Nevada, donde al parecer la tenía un hombre contra su voluntad.

La madre de la perjudicada informó ayer que Delia Emiliy fue rescatada en dicha ciudad, que su captor fue detenido y en breve enfrentará juicio.

“Gracias a Dios ya está con nosotros; está recuperándose en un hospital, necesita ayuda sicológica, está muy traumada, está asustada y padece frecuentes crisis de llanto”, manifestó Rosa.

La mujer indicó que la joven no presenta lesiones graves pero que la localizaron en muy malas condiciones.

“Traía un ‘chichón’ en la frente sangrante, además estaba sangrando por la nariz, no quiero generalizar, pero sí estaba lesionada por golpes.

“Gracias a Dios ya está con nosotros y se detuvo a una persona, que en su momento enfrentará juicio, parece que hay más víctimas, los agentes de Policía nada más me dijeron que mi hija era víctima de crimen y que el detenido sería enviado a Corte”, precisó.

Sobre el rescate

Rosa declaró que su hija estuvo retenida en un domicilio de la ciudad referida, de donde intentó escapar pero al llegar al cerco perimetral lo encontró con candados.

Añadió que el captor la sorprendió en ese sitio y fue cuando gritó pidiendo auxilio, súplica que fue escuchada por residentes del vecindario, quienes alertaron a las autoridades.

Sobre los mensajes

Sobre los mensajes que aparecieron en redes sociales, en los cuales la joven señalaba que se encontraba bien, la madre dijo que ella nunca creyó en éstos.

“Yo le envié mensajes y le dije que si yo no la veía la seguiría buscando, como madre sabía que algo estaba mal; la verdad no sé quién escribió los mensajes de que estaba bien, pero lo dejo a criterio de las personas; si la rescataron golpeada es lógico que no estaba bien”, puntualizó.