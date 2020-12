Llega Sergio Pérez a Red Bull

Le adelanta Red Bull su Navidad al piloto mexicano Sergio Pérez.

Pese a la incertidumbre, una luz se le apareció a «El Checo» en medio de la oscuridad, cuando la temporada 2020 de la Fórmula Uno ya había llegado a su fin.

La victoria en el Gran Premio de Sakhir y el segundo puesto en el Gran Premio de Turquía con Racing Point respaldaron a «El Checo» ante Red Bull, escudería que esperó hasta la última fecha para firmarlo como el compañero del neerlandés Max Verstappen para 2021.

«La oportunidad de competir por un equipo que compite por el campeonato es algo que he estado esperando desde que me uní a la F1», dijo el mexicano en un comunicado emitido por la escudería austriaca.

«Usted puede estar seguro de que voy a dar la próxima temporada mi enfoque completo. El equipo tiene la misma mentalidad ganadora que yo y sé que estoy aquí para realizar y ayudar al equipo a luchar por otro título».

Un cuarto lugar en el Campeonato de Pilotos con 225 puntos, por detrás del siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, del subcampeón Valtteri Bottas y de su actual compañero de equipo, Verstappen, también aportaron a la ecuación.

Christian Horner, director de la escudería austriaca, aún tenía fe en el británico-tailandés Alex Albon, que apenas consiguió sumar 105 puntos en las 17 carreras quedando en el séptimo lugar general, pero esa espera de nada le sirvió, el volante de 24 años no dio el ancho y la primera opción que apareció en la lista fue el tricolor Sergio Pérez.

Grandes expectativas

«Su llegada promete mucho para muchos, su continuidad deportiva, su aporte técnico, el desarrollo de la escudería y el atractivo de uno de los Grande Premios que más le gusta a los pilotos, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que lleva reconocimientos consecutivos como el mejor evento del año y que cada año se prepara para repetir», estableció el equipo el comunicado donde lo anuncia.

Traicionando, si así se le puede decir, a la apuesta por los jóvenes de su academia, Red Bull confió en su intuición y en el talento de un piloto azteca para que, junto a Verstappen, pueda pelear cara a cara con los dos Mercedes.

«Habernos tomado nuestro tiempo para evaluar toda la información y todas las actuaciones relevantes, hemos decidido que Sergio Pérez es el piloto correcto para hacer pareja con Max en 2021», aseguró Horner en el mismo comunicado de Red Bull.

«Alex sigue siendo una parte importante de nuestro equipo como piloto de prueba y reserva con un enfoque clave en el desarrollo de 2022».

La entrega, disciplina y constancia que demostró Checo en cada carrera, fueron algunas de las cualidades que Horner vio en su ahora piloto, independientemente de ser uno de los conductores con más rendimiento y de los que siempre suma puntos en cada fecha.

Pérez y Racing Point tomaron caminos diferentes, el equipo británico apostó por el cuatro veces campeón del mundo Sebastian Vettel, y el tapatío por la espera, por un lugar en Red Bull que llegó antes de fin de año, y al final, ¿quién salió ganando?