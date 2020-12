Llaman a evitar usar pirotecnia en festejos navideños

Las fiestas de fin de año animan a muchos aficionados de la pirotecnia a utilizar fuegos artificiales, situación que incrementa la posibilidad de accidentes por quemaduras en los menores, por lo que se hace un llamado a no utilizarlos, informó Enrique Clausen Iberri.

El secretario de Salud en el estado detalló que cada año en los hospitales se presentan atenciones de accidentes por explosión de este tipo de artefactos, siendo los menores de edad los más afectados.

Además, dijo, si los niños juegan con fósforos o encendedores, la amenaza puede extenderse a toda la familia, por lo que no se les debe perder de vista ni ofrecerle pirotecnia para su diversión.

Las zonas más afectadas del cuerpo por accidentes con pirotecnia, apuntó, son brazos, manos y rostro, por lo que Salud Sonora recomienda prestar atención al uso de estos productos cerca de parrillas y fogatas, y evitar experimentos con pirotecnia en recipientes.

Clausen Iberri llamó a los padres de familia a no guardar pirotecnia dentro de casa ya que pudieran ocasionar un incendio en el hogar, así también se debe enseñar a los niños el riesgo que estos artefactos pueden traer.

Si se llega a presentar una quemadura, indicó, se debe trasladar al afectado al hospital más cercano y evitar aplicar cremas, o remedios caseros ya que pudieran afectar más las heridas.

Para concluir, Clausen Iberri, reiteró el llamado a no acudir a posadas ni reuniones para evitar contagios por Covid-19, ya que la pandemia continúa muy activa y se debe seguir aplicando la regla de tres, uso correcto de cubrebocas, lavado frecuente de manos y mantener la sana distancia entre las personas.