Llama a trabajar unidos contra el Covid

En seguimiento a la estrategia de prevención y contención contra el Covid-19 en la entidad, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano instruyó a los integrantes del gabinete legal a coadyuvar con las acciones que se implementarán en el Operativo Navideño Saludable.

En reunión con su gabinete legal, celebrada en Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno, la mandataria estatal recalcó la importancia de trabajar coordinadamente entre todas las dependencias en el Operativo Navideño Saludable, en busca de mantener las medidas y protocolos sanitarios rigurosos y evitar que los contagios aumenten en el estado.

“Le hago un llamado para trabajar transversalmente y apoyar el Operativo Navideño Saludable 2020, es tiempo de que todos se cuiden, de que desgraciadamente no haya posadas, de que los paisanos, en esta ocasión, no vengan, por salud, por cuidarlos a ellos y a sus familias de los contagios”, indicó.

La titular del Ejecutivo Estatal señaló que además de las dependencias estatales que participarán en los filtros en diversos municipios de la entidad, como la Secretaría de Salud, la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior (Cevce), es necesario que se trabaje de manera transversal para reforzar las medidas y que cada instancia estatal contribuya en la prevención de acuerdo a sus competencias.

Agregó que es muy importante trabajar de forma coordinada también con los ayuntamientos, para establecer medidas específicas en los municipios más vulnerables, con la finalidad de inhibir el contagio de Covid-19 en estas comunidades.

La gobernadora Pavlovich insistió en seguir promoviendo entre la ciudadanía la urgencia de respetar las medidas preventivas y el distanciamiento social, lavado frecuente de manos y uso de cubrebocas, para evitar que los contagios aumenten más en Sonora e impedir que los hospitales se sigan saturando y reiteró el llamado a los sonorenses a seguirse cuidando en todo momento.

“Les vuelvo a insistir mucho, sé que soy muy reiterativa, cuídense mucho y cuiden mucho a las familias, no se confíen, es un virus muy traicionero”, señaló la mandataria.