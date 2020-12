La 4T ha quedado a deber a los mexicanos: Ricardo Bours

Judith Franco y Karla Montaño

El aspirante a la precandidatura a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, consideró que el gobierno que representa la Cuarta Transformación ha sido una gran decepción

El aspirante a la candidatura al gobierno de Sonora por Movimiento Ciudadano, Ricardo Bours Castelo, consideró que el principal problema que aqueja a la entidad es la inseguridad, además, calificó como fracaso la operatividad de la Guardia Nacional y anticipó que en el próximo proceso electoral, el enemigo a vencer seráMorena, cuyo gobierno ha sido una gran decepción.

En entrevista para Grupo Editorial Padilla, efectuada en las instalaciones de periódico Entorno Informativo, en Hermosillo y que se transmitió a través de la plataforma de Facebook de este rotativo así como de la radio FM105 y periódico El Vigía, el cajemense, consideró que el gobierno de la 4T ha quedado a deber a los mexicanos.

Sin embargo, precisó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, sigue estando muy bien calificado por los mexicanos, aunque su partido, Morena, no tanto, aunque él sigue con el respaldo de la sociedad, aunque poco a poco muchos se han ido decepcionando, sobre todo porque no ha cumplido mucho de lo que prometió y además, ha ido perdiendo el acercamiento que tenía con la población “hay una gran decepción”.

Consideró que los gobiernos municipales de Guaymas, Cajeme, Navojoa y Hermosillo, han hecho un mal trabajo, aunque en el caso de Hermosillo, no ha sido tanto como los otros municipios y apuntó que la alcaldesa “está mejor que lo otros, no significa que bien”.

Morena no deber de repetir, Morena no sabe gobernar ni quiere aprender a gobernar, quieren imponer aquí la 4T en Sonora como si fuera un éxito, donde no han sido capaces de defender un presupuesto.

Por eso no se debe de permitir que la 4T se instale en Sonora, esa impunidad que estamos viendo ahorita se puede expandir aun todavía más y lamentó que el presidente López Obrador, en plena precampaña, visite la próxima semana la población de Bavispe, tierra natal del abanderado de su partido.

Reconoció que está abajo en las encuestas, aunque está confiado en el trabajo realizado y el que efectuará durante la campaña, “es un reto, estoy preparado para ganar, no soy un hombre dejado, los sonorenses no somos dejados, la oportunidad está ahí, el trabajo y desempeño en campaña es muy importante… no me voy a conformar criticando, quiero actuar y exponer mi prestigio para poder sacar adelante el estado”.

Critica alianzas

Por otra parte y en relación a la alianza entre PRI, PAN y PRD, consideró que es “un engendro” y denota que el único interés que tienen es ganar una elección, sin que les importe la ciudadanía “¿cómo van a hacer campaña quienes se han echado golpes?” expuso refiriéndose al PRI y PAN.