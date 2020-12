Inspira armonía María León

La cantante, bailarina y actriz comparte cómo sus rutinas de entrenamiento no son resultado de la vanidad, sino para darle al público shows de calidad

Para cualquier mujer sentirse bien en su propio cuerpo es parte fundamental para poder alcanzar sus sueños, y si a eso se le suma que el cuerpo es uno de sus instrumentos primordiales para llevar a cabo su trabajo y mantenerse en forma para ejercerlo de la manera más óptima, se vuelve un combo ganador en todos los sentidos.

Es justo eso lo que inspira a la cantante María León de lunes a viernes para ejercitarse de la forma en la que lo hace. La vanidad que pudiera tener pasa a segundo plano cuando sabe que si su cuerpo está en buenas condiciones, sus shows van a tener una gran calidad para sus fans.

“Entre semana me cuido y me porto bien porque al final es mi instrumento de trabajo porque para mí, poder generar a la gente el mejor show posible, es una manera de agradecer, se merecen todo lo que yo soy en ese aspecto artístico.

«El que yo cuide mi cuerpo no es ni para verme guapa o verme más nalgona, es simplemente para que sea un cuerpo funcional, para ser cada vez mejor artista, tener cada vez más condición, poder hacer acrobacias en el pole, para generar un mejor show, esa siempre es mi motivación para hacer ejercicio.

“Y también me ayuda a pensar que si entreno durísimo de lunes a jueves y el viernes después de las 12 ya me echo mis mezcalitos, me como mis taquitos, me echo mis postre”, compartió María en entrevista.

Para la intérprete de temas como «Perro amor», las redes sociales se han convertido también en una fuente de inspiración recíproca donde ella coloca sus rutinas de ejercicios y al mismo tiempo hay mujeres que le escriben porque se sienten motivadas por ella… algo que no había descubierto hasta que comenzó a sostener una conversación directa con ellas a través de Instagram.

“Si a alguien le sirve eso para motivarse está buenísimo, igual de la forma en la que me subo al pole. No me había dado cuenta del impacto que iba a tener en otras mujeres hasta que empecé a tener esta conversación con ellas en Instagram, muchas se sienten envalentonadas en explorar su sensualidad y su sexualidad y sentirse guapas y eso me gusta.

“Yo lo subo más por todas las mujeres que me han escrito y que de alguna manera les ayuda a sentirse más seguras y más felices en su propia piel que porque los hombres se sientan seducidos, por eso en todos mis videos siempre vas a ver algo sensual”, señaló la cantante.