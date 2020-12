Inician trabajadores del Cecytes paro de labores

Los docentes y administrativos se sumaron a la movilización nacional en demanda del pago del aumento salarial y el retroactivo en prestaciones

Personal docente y administrativo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (Cecytes), se sumaron al paro nacional de labores, luego de que el gobierno federal no efectuó el pago equivalente al incremento salarial y el retroactivo en prestaciones el pasado jueves a los mil 600 trabajadores de Sonora y 30 mil en el país.

Ramón Gastélum Lerma dirigente del Sindicato de Cecytes en la entidad, dijo que luego de no haber respuesta de las autoridades para solucionar este conflicto, se tomó la decisión de paralizar labores en los mil 681 planteles del país, y no subir calificaciones finales a la plataforma.

Señaló que el paro continuará indefinidamente, lo que podría provocar que los 28 mil alumnos de los 55 planteles del Estado pierdan el semestre, de no tener respuesta favorable por parte de las autoridades.

«Hoy inicio a las siete de la mañana. Aquí en Sonora ya estamos ahorita con la instrucción que todos los trabajadores que están de guardia, veladores, intendentes, vigilantes ya no se presentaran a laborar, y todo lo que son plataformas digitales y actividades docentes, también se paralizó a nivel nacional, y esto va a ser indefinido en tanto no tengamos una respuesta», indicó.

Gastélum Lerma, aseguró que no buscan llegar al extremo de que el semestre se pierda por la falta de calificaciones, pero de no tener pronta respuesta de las autoridades, la lucha va a continuar.

Resaltó que son cerca de 15 millones de pesos lo que se adeuda a los trabajadores de Sonora y más de 200 millones a nivel nacional, por concepto de incremento del 3.4 por ciento al salario que se aprobó en mayo pasado y que a la fecha no han recibido el pago de dicha prestación.

«Estuvimos esperando más de seis meses para que nos pagaran, tratando de llegar a una conciliación sin afectar a los alumnos, pero lamentablemente llegamos a esta situación. Hago un lado a los padres de familia a que comprendan el problema y al Gobierno del Estado para que nos ayuden a gestionar ante la Federación los recursos faltantes, porque no es posible que al maestro no se le reconozca todo lo que ha laborado en el contrato, es un derecho adquirido y que es retroactivo al primero de febrero», finalizó.