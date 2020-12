Impone récord estreno de WonderWoman 1984

La película protagonizada por Gal Gadot, se estrenó en forma simultánea a través de HBO Max; existen planes para una tercera película

WonderWoman 1984 recaudó 36,1 millones de dólares en los cines de todo el mundo el fin de semana de Navidad e impulsó la audiencia en HBO Max, informó este domingo Warner Bros., que confirmó planes para una tercera película de la franquicia.

Unos 16,7 millones de dólares del total en cines se generó en Estados Unidos y Canadá, indicó el estudio propiedad de AT&T el domingo, la cifra de apertura más alta para un estreno en Norteamérica desde que la pandemia de Covid llevó en marzo al cierre de los cines.

Sin embargo, esos números son apenas una fracción de los ingresos habituales para una película de acción de gran presupuesto. Wonder Woman de 2017 se estrenó con una recaudación de 103,2 millones de dólares a nivel local.

Con dos tercios de los cines norteamericanos cerrados, Warner Bros. optó por un arreglo inusual, haciendo que WW84 estuviera disponible en la misma fecha también para los clientes en Estados Unidos del servicio de streaming HBO Max de AT&T.

Millones vieron la película en HBO Max, dijo la compañía en un comunicado, sin especificar cuánto tiempo la sintonizaron.

Las horas totales de visualización en la plataforma se triplicaron el viernes en comparación con un día típico del mes anterior, según el texto.

La película «superó nuestras expectativas en todas nuestras métricas clave de visualización y suscriptores en sus primeras 24 horas en el servicio», aseveró Andy Forsell, vicepresidente ejecutivo y gerente general de WarnerMediaDirect-to-Consumer.

Warner Bros. dijo que aceleraría el desarrollo de una tercera película de WonderWoman también escrita y dirigida por Patty Jenkins y protagonizada por Gal Gadot como la guerrera que empuña un lazo. El estudio no anunció una fecha de lanzamiento.

Paul Dergarabedian, analista senior de medios de la firma de investigación Comscore, dijo que WW84 tuvo un buen desempeño en los cines dado «un mercado extremadamente desafiante».

«Teniendo en cuenta la disponibilidad de esta película de gran éxito en casa, los números para el debut teatral de WW 1984 deberían ser alentadores para la exhibición en cines», afirmó.

WW84 compitió con la película animada de Pixar Soul, elogiada por la crítica, que Walt Disney Co lanzó en la plataforma Disney+ y en algunos cines en el extranjero.

La historia de un profesor de música que busca el propósito de su vida recaudó 7,6 millones en cines, dijo Disney, que no precisó cuántas personas vieron «Soul» en streaming. Warner Bros. ha anunciado la misma estrategia de lanzamiento híbrido para sus 17 películas de cine en 2021, lo que provocó una reacción violenta de algunos de los principales directores y operadores de cine de Hollywood, que esperan un repunte después del aumento de las vacunas contra el COVID-19.

Hasta el domingo, los ingresos de taquilla nacionales de Norteamérica en 2020 totalizaron 2.300 millones de dólares, un 80 por ciento menos que el año anterior, según Comscore.