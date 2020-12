Hospitalizan por pancreatitis a George Clooney

El diagnóstico fue una inflamación en el páncreas que sospecha fue producida luego de perder bastante peso para encarnar a un sobreviviente de una catástrofe global

George Clooney fue hospitalizado de emergencia debido a una pancreatitis que puso en riesgo su vida por bajar de peso para interpretar a un personaje.

El actor contó a «The Mirror» que cuatro días antes de iniciar la filmación de «The Midnight Sky» fue ingresado a un hospital debido a unos fuertes dolores en el estómago.

El diagnóstico fue una inflamación en el páncreas que sospecha fue producida luego de perder casi 12 kilos para encarnar a un sobreviviente de una catástrofe global.

«Creo que estaba tratando muy intensamente de perder peso rápidamente y probablemente no me estaba cuidando», dijo.

Tras recuperarse, Clooney viajó al Ártico para hacer el filme que protagoniza y dirige.

En la historia, que estrenará el 23 de diciembre en Netflix, interpreta a un astrónomo con cáncer que lucha contra diversos elementos desde su remota estación para contractar a la tripulación de una nave espacial que regresa del espacio.

El proyecto más demandante que ha tenido hasta ahora, admitió.

«Me tomó unas semanas para recuperarme y como director no fue sencillo porque necesitas energía», agregó en la entrevista.

El actor ha pasado los últimos 10 meses en confinamiento con su esposa Amal, sus hijos, Alexander y Ella, en su casa de Los Ángeles.