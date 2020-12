HaydenChristensen regresará como DarthVader en serie de Obi-Wan

Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, dio a conocer la noticia en el evento Disney Inversors

DarthVader regresará al universo StarWars. Con motivo de la presentación Disney Investors Day, la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ha anunciado que HaydenChristensen volverá a encarnar al villano en la serie de Obi-Wan que el estudio prepara para Disney+.

“HaydenChristensen regresa como DarthVader, uniéndose a EwanMcGregor en Obi-WanKenobi.

La serie comienza 10 años después de los dramáticos eventos de La venganza de los Sith y llegará a Disney+”, se puede leer en la cuenta oficial en Twitter de la franquicia. Kennedy también anunció que el rodaje comenzará en 2021.

Disney también ha compartido el logo de la producción. Además, la ficción contará en su reparto con GenevieveO’Reilly en el rol de MonMothma, StellanSkarsgard, KyleSoller, Denise Gough y Adria Arjona.

Obi-WanKenobi se suma así a la lista de series de StarWars que llegarán a Disney+, incluyendo Andor con Diego Luna como CassianAndor; un spin-off de Ashoka Tano; y una serie de Rangers of the New Republic. Por su parte, TheMandalorian ya ha renovado por una tercera temporada.

Los fans recordarán que, en La venganza de los Sith, AnakinSkywalker pasó de ser padawan a convertirse en DarthVader. Por el momento se desconoce si Christensen lucirá en la serie la máscara del villano. Tras La venganza de los Sith, el personaje ha vuelto a aparecer en varios cómics de StarWars.