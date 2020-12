Hay que evitar difundir “fake news” y generar inestabilidad

Qué lamentable que haya gente interesada en sembrar terror y crear inestabilidad difundiendo noticias falsas en redes sociales.

Como si no tuviésemos suficiente para estar estresados ante los constantes hechos violentos, estas personas contribuyen a enrarecer el ambiente como ocurrió este miércoles en Caborca.

Cabe señalar que un colectivo de búsqueda de personas reportó la desaparición de una niña, en ese municipio, lo cual resultó ser falso, pero causó alarma entre la población de ese lugar.

Al respecto, el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Sonora, José Luis González Olivarría, pidió a este tipo de colectivos verificar la información que difunden a fin de no contribuir a sembrar temor.

Y es que en las redes sociales las “fake news” corren como reguero de pólvora y muy pocas veces la gente se percata cuando se aclara la información y se quedan con la idea errónea, y en algunos casos continúan difundiéndolas.

Es muy importante que también al momento en que compartimos información en nuestras redes sociales verifiquemos cuándo y dónde se generó, porque en ocasiones son informaciones que además de erróneas son totalmente desfasadas.

Están hospitales al borde de saturación y los médicos cansados

Este penúltimo día del año se reportaron 31 defunciones en Sonora y 102 nuevos casos de coronavirus Covid-19, con lo que se tiene un acumulado de 50 mil 303 personas contagiadas y tres mil 942 fallecidas, con lo que se presume que podríamos cerrar el 2020 con cuatro mil decesos a causa de esta pandemia.

Lo peor, es que como dice el secretario de Salud, Enrique Clausen, los hospitales están al tope y los médicos están exhaustos de estar prácticamente todo el año al frente luchando con la pandemia, pero también contra la ignorancia e indiferencia de quienes se creen inmortales y andan en la calle retando la suerte, hasta que ésta se les acaba.

El secretario de Salud lamentó que a pesar de los constantes llamados, los contagios no han disminuido y al contrario, siguen en aumento, porque la gente no ha atendido los llamados de no hacer reuniones ni de quedarse en casa, lo cual nos parece sumamente lamentable.

Deseamos a nuestros lectores que 2021 esté colmado de salud y prosperidad

Esta es la última edición de este fatídico 2020, un año que iniciamos con muchas ilusiones, con la confianza de que nos iría muy bien, y mire cómo nos cambió la vida a todos y cada uno de nosotros.

Porque independientemente de que Gracias a Dios estemos con vida y salud, ha cambiado prácticamente toda nuestra vida, ya que nos transformó la forma en que hasta marzo pasado habíamos vivido en Sonora, aunque en otras latitudes esa “sacudida” empezó desde antes.

El confinamiento, palabra desconocida para muchos, empezó a formar parte de nuestra vida diaria, tanto, que la Real Academia Española la designó la palabra del año, pero también implicó el cambio en todo lo que habíamos hecho y forma parte de nuestro día a día.

Dejamos de hacer actividades que formaban parte de nuestra rutina familiar y laboral, cambiaron las formas de relacionarnos, y por meses, prácticamente el mundo se paralizó, aunque con la aplicación de vacunas que se generalizará en 2021, esperemos que poco a poco podamos volver a la forma de vida que conocíamos antes de la nueva normalidad.

Por lo pronto, es muy importante agradecer el contar con salud, el haber sobrevivido a la enfermedad, en caso de que la haya padecido o bien, haberse librado de ésta, así como el que la familia esté completa, además de contar con trabajo.

Esperemos que el año que iniciamos mañana sea pródigo en salud, en realizaciones y que nos siga brindando la oportunidad de continuar informándole con oportunidad y verticalidad.

A nombre de los directivos y los trabajadores de Grupo Editorial Padilla Hermanos deseamos a todos ustedes que el Año Nuevo los colme de bendiciones, de prosperidad y de unión familiar… Feliz Año 2021!!!!

