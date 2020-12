Siguen sueltos los demonios sembrando violencia en esta capital

Los demonios de la violencia continúan sueltos en esta capital y apenas en este espacio del lunes comentábamos sobre los hechos del 25 de diciembre en la colonia Camino Real, poco después de hacer la entrega del material nos enteramos de un ataque armado en la colonia Misión, a unas calles de donde ocurrió el que hablábamos, que en esta ocasión dejó un saldo, hasta la tarde de ayer, de tres muertos y cinco heridos, algunos graves.

En el lugar donde se celebraba un convivio entre varios jóvenes, a pesar de que hay restricciones para ello, murieron dos personas, y el tercer, quien era el vocalista del grupo que amenizaba la reunión, falleció la mañana de este lunes en el hospital en donde era atendido de las heridas sufridas, una de ellas en la femoral.

En verdad que es reprobable que continúen ocurriendo este tipo de hechos, aunque en los últimos años se han ido generalizando, sobre todo en los fines de año, por los llamados “ajustes de cuentas” entre grupos delincuenciales.

Sin embargo, no por ello debemos de acostumbrarnos y mucho menos quedarnos indiferentes a estas tragedias, escudándonos en la simplista justificación de que los participantes andaban mal, porque en ocasiones se llevan a gente inocente que está en el sitio y hora equivocada.

Avizoran especialistas fuerte crisis financiera el resto del sexenio

Según la Comisión Económica para América Latina (Cepal), México destaca a nivel mundial por ser uno de los países que menos recursos públicos ha destinado para aliviar la crisis económica, de ahí que el panorama que se avizora para los próximos años es por demás complicado y aumentará notablemente los índices de pobreza extrema.

La Cepal así como importantes grupos financieros, en sus análisis consideran que la pandemia ha provocado que la economía mexicana sufra la peor crisis en un siglo.

De acuerdo con la directora de Análisis de Finamex Casa de Bolsa, Jessica Roldán, se estima que habrá al menos 10 millones de nuevos pobres en este sexenio y el cierre de alrededor de un millón de micro, pequeñas y medianas empresas, ya que el actual gobierno del presidente López Obrador, no ha destinado recursos escudándose en que ya no se apoyará a “los de arriba”.

Cabe señalar que la propia Secretaría de Hacienda estima una caída en el Producto Interno Bruto de ocho por ciento, aunque el Fondo Monetario Internacional prevé que sea de nueve por ciento, que sería la “más pronunciada” desde la Gran Depresión, del siglo pasado, de ahí que el presidente López Obrador tendrá que destinar el resto del sexenio a tratar de recuperar lo perdido este año, lo que se ve sumamente difícil.

Cerrará Sonora el año con más de 50 mil casos de Covid-19

Este lunes, la Secretaría de Salud reportó que se tuvieron 298 nuevos casos de coronavirus, por lo que se incrementó a a 49 mil 962 los casos de Covid-19, por lo que para hoy ya tendremos a más de 50 mil sonorenses contagiados por este virus, mientras que los decesos están por llegar a los cuatro mil.

Y pese a ello, muchos sonorenses continúan de fiesta en fiesta, y paseando por las calles como si no ocurriera nada, lamentablemente, muchos de ellos son asintomáticos y andan esparciendo la enfermedad por todos lados.

En lo personal, más de 30 conocidos han perdido la vida por esta enfermedad, muchos de ellos jóvenes, en edades productivas, con familia y con muchos planes por hacer, pero esta pandemia no respeta nada y arrasa sin importar género, estrato ni proyectos pendientes.

Ojalá que para estos festejos de fin de año, impere una mayor conciencia porque los hospitales están a punto de colapsar, según me comentaba este lunes una médica del IMSS y para la próxima semana estarán peor y con el riesgo de que si se enferma no alcance una cama… Por favor, cuídese y evite festejos para no poner en riesgo a sus familiares!

Correo electrónico [email protected]