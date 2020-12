Viven hermosillenses una roja nochebuena y navidad

Vaya Nochebuena y Navidad, tan roja que vivimos los hermosillenses, pese al esfuerzo de las autoridades, ya que en pleno 24 murió un motociclista en un trágico accidente de tránsito y el 25 por la noche acribillaron a tres hombres y dos de ellos perdieron la vida, en la colonia Camino Real, pero además, ultimaron a otro en la Ley 57.

Lamentablemente los delincuentes no descansan ningún día ni les importa el dolor que infligen a la familia, ya que en el caso de los tres baleados, el ataque fue por fuera de la casa de los padres de dos de ellos y ahí murió uno de sus vástagos, mientras que el otro resultó herido.

Independientemente de los motivos, es un dolor muy grande para la familia este tipo de hechos y sobre todo, insisto, en una fecha tan significativa para los católicos como es la Navidad.

Repuntan muertes y casos por Coronavirus en Sonora

Y también el coronavirus continuó enlutando a familias y este fin de semana de plano se batió récord en cuanto al número de personas conocidas que se nos adelantaron en el camino debido a este virus, mientras que otros continúan en la lucha tratando de sobrevivir.

Como ustedes saben en este y otros espacios, prácticamente a diario hemos abordado la gravedad de esta enfermedad y la importancia de cuidarnos, sin embargo, no sé en qué momento nos descuidamos y nos contagiamos, aunque debo de reconocer que hay mucha gente que simple y sencillamente ignora las recomendaciones y se la vive como si no estuviéramos en plena contingencia.

En lo personal, cuando me enfermé y gracias a Dios sobreviví, revisé momento por momento, para tratar de saber en dónde, cuándo y cómo me contagié y no supe, porque según yo tomé todas las precauciones… Evidentemente no fue así, porque adquirí el virus, lo que denota la peligrosidad y lo fácil que es contagiarse.

De ahí la importancia de que seamos extremosamente cuidadosos y no llevemos el virus a nuestros hogares, por lo que hoy más que nunca es cuando debemos quedarnos en casa y salir lo estrictamente necesario.

El gobierno de Sonora ha hecho el máximo esfuerzo, lo cual incluso le valió un reconocimiento a la gobernadora Claudia Pavlovich por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, pero de nada sirve si nosotros, los ciudadanos, no hacemos nuestra parte.

Aumentarán combustibles, cigarros y refrescos ¡agárrese!

Apenas la semana anterior comentábamos del exorbitante costo del cilindro de gas grande, ya que en nuestras décadas de vida no nos había tocado pagar más de mil pesos por uno, y a partir del próximo 1 de enero nos encasquetarán un aumento a la gasolina, así como a los refrescos y cigarros.

Ese fue el regalo de navidad que nos dieron las autoridades federales, si, esas que habían prometido que ya no habría aumentos, mucho menos a los combustibles, que son los que “pegan” al resto de los productos.

En lo personal le pueden subir todo lo que quieran a cigarros, alcohol y refrescos, ya que no los consumo, pero aumentar el costo del combustible, ocasiona de inmediato aumentos en cascada a todos los demás productos, ya que todos requieren de combustible para las entregas.

Y a final de cuentas quienes venimos pagando “el pato” somos los últimos consumidores, esto es la gente común, como usted y como yo, pero como dicen por ahí “palo dado, ni Dios lo quita”, tendremos que apechugar.

