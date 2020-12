Se dispara costo del gas LP, ¿y la disminución prometida? Bien, gracias!

Tremenda sorpresa me llevé ayer al adquirir un cilindro de gas de 45 kilos y enterarme que el costo se disparó a mil 16 pesos 55 centavos, sobre todo porque se suponía que este gobierno de la 4T, disminuiría el precio del gas, gasolina y energía eléctrica, lo cual como sabemos no ha ocurrido y suponemos no ocurrirá.

Prácticamente se acabó el año y nos quedamos esperando respuesta a la demanda que hizo la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que reconsiderara una tarifa especial para los sonorenses durante esta pandemia, tomando en cuenta el clima extremadamente caluroso que padecemos.

Y es que como sabemos, la mayoría de las personas estuvieron laborando varios meses en sus casas y con ello se disparó el consumo de energía eléctrica al tener encendido más horas el aparato de aire acondicionado, sobre todo en este año que se rompieron varias veces los récords de calor, por lo que los recibos estuvieron prácticamente impagables, sin embargo, no hubo respuesta positiva a la solicitud y los sonorenses tuvimos que apechugar.

Ni qué decir de cuánto se han incrementado los productos básicos en los últimos meses, lo que hace más difícil la situación de millones de mexicanos que se quedaron sin empleo, o a quienes recibieron menos ingresos o laboran por su cuenta, sin embargo no ha habido ningún estímulo ni apoyo que los beneficie a cabalidad.

Gobernadora hace llamado para celebrar en casa y no exponerse

Un emotivo mensaje envió la gobernadora Claudia Pavlovich, a quien por momentos “se le quebró la voz”, con motivo de la Nochebuena y Navidad, que celebraremos de forma muy diferente este jueves y viernes. Esperemos que los sonorenses respondan a los llamados y eviten las reuniones tumultuosas y solo celebren con quienes viven en sus casas.

Esa es la recomendación que hacen desde expertos en salud, así como la mandataria estatal, y que debemos cumplir si queremos tener la oportunidad de que nuestros seres queridos estén sanos y a salvo para la próxima Navidad… No tiene caso arriesgarlos hoy y que a principios de año estemos en una funeraria despidiéndolos por nuestra irresponsabilidad.

La mandataria reiteró que luchará porque la vacuna contra el Covid-19, llegue con oportunidad a todos los sonorenses, sobre todo porque somos el estado con más alto índice de enfermedades cardiacas y con la mayor población con sobrepeso y obesidad, que son comorbilidades para el coronavirus.

Sabemos que será una lucha difícil, sobre todo porque al estar en un año electoral, se marcarán más las diferencias entre los gobiernos emanados de distintos partidos, como es el caso de Sonora, sin embargo, esperemos que en la Federación impere la cordura y apoyen sin distingos de ideologías.

Como sabemos ayer llegaron las primeras tres mil dosis del biológico, las cuales se aplicarán al personal médico, cuyo escaso número fue muy criticado porque hay que recordar que se requieren dos dosis para tener una protección de poco más del 90 por ciento.

Por la tarde, el canciller Marcelo Ebrad, anunció que en los próximos días llegarán otras 50 mil vacunas y que este primer envío servirá para calibrar los refrigeradores en los que se almacenarán, los cuales como sabemos, requieren temperaturas frías en extremo… También trascendió en forma extraoficial que la primera aplicación será en la conferencia matutina del presidente López Obrador… Usted sabrá si tiene algún trasfondo político cuando estamos en plena precampañas en varios estados del país.

Desea Entorno Informativo felices fiestas a lectores!

Antes de cerrar este espacio, a nombre de directivos y personal de todos los departamentos de Entorno Informativo, le queremos desear que tenga una Feliz Nochebuena y Navidad, en la que impere la paz y que no olvidemos el verdadero motivo de la celebración que es el nacimiento de un líder extraordinario, cuyos preceptos nos siguen guiando hasta la fecha.

Les recordamos que debido al descanso del personal de Redacción durante este 24 de diciembre, el 25 no habrá edición y nos reencontraremos el próximo día 26. Acate las recomendaciones, celebre solo en familia, evite exponerse… Felices Fiestas!

