Aprueba PRI coalición con PAN y PRD; Morena va con el Verde y Nueva Alianza

Finalmente el Partido Revolucionario Institucional (PRI), sacó la cabeza y dijo que el Consejo Político Estatal acordó firmar convenios de coalición y candidaturas comunes con los partidos Acción Nacional y De la Revolución Democrática en Sonora, en los diferentes puestos de elección popular para el año 2021.

Como ha trascendido, Ernesto “Borrego” Gándara Camou, sería quien encabezaría esa coalición, quien hay que reconocer ha recibido bastante respaldo y en algunas encuestas en medios de comunicación resulta muy bien evaluado por el eventual electorado.

En este acuerdo también se incluyó a los y las aspirantes a Ayuntamientos, esto es Presidentes Municipales, regidurías y sindicaturas, así como diputaciones locales.

El dirigente estatal del PRI, Ernesto de Lucas Hopkins, en un comunicado, dio a conocer la determinación del Consejo Político y exhortó a volver a despertar el orgullo priísta y estableció que es momento de pensar muy en grande.

Y aunque para muchos esta mezcla de ideologías puede resultar difícil de entender, se tiene otra alianza o coalición igualmente ilógica, entre Morena, Nueva Alianza y PVEM, lo que denota que son otros los tiempos y que los principios se transforman y adecuan al mejor postor.

Pero además, nos indica que difícilmente se podrán criticar unos a otros, si a final de cuentas los nuevos coaligados anteriormente eran enemigos y apoyaron a quienes ahora están en el poder.

Hospitales tienen casi saturadas sus camas Covid, no se arriesgue, quédese en casa

Apenas en la entrega de ayer comentaba lo impresionada que estaba al ver la cantidad enorme de gente en centros comerciales y este lunes nos enteramos que los hospitales están prácticamente saturados en sus camas Covid-19, por lo que no sabemos qué pasará en caso de que esas personas en las calles requieran en las próximas semanas atención médica.

Hasta el reporte de anoche, el lunes se reportaron en Sonora 10 fallecimientos y 227 nuevos contagios, para totalizar tres mil 738 defunciones y 48 mil 320 personas enfermas.

Ante ello, el llamado que las autoridades han hecho desde marzo pasado se mantiene más que vigente, para quedarnos en casa, evitar acudir a centros comerciales y dejar de lado los festejos navideños y de fin de año, para que en las próximas reuniones todas las sillas estén completas y no tengamos ausencias víctimas de este mortal virus.

También es sumamente importante que si de plano no puede evitar salir, lo haga usando cubrebocas, mantenga la sana distancia, utilice gel antibacterial y se lave constantemente las manos, además de que al regresar a su casa, se cambie rápidamente de ropa y desinfecte objetos como teléfonos celulares, bolso, llaves y calzado, entre otros.

Pero lo más importante, es que si está en sus manos, evite salir, evite reunirse, por más ganas que tenga de ver a sus seres queridos y por más tradicionales que sean los festejos en estas fechas, es mejor no arriesgarse… En verdad los números ahí están, son reales, no se exponga y no incremente las estadísticas.

Destaca gobernadora avances y retos en seguridad ante AMLO

La gobernadora Claudia Pavlovich, al participar en la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no se anduvo por las ramas, y como buena sonorense, reconoció que si bien el estado tiene avances en la materia, el reto más grande, aquí como en el resto del país, son los delitos ligados al crimen organizado.

La mandataria hizo un resumen de los avances para reducir los delitos patrimoniales, sin embargo, Sonora, como todo el país, apuntó, sigue enfrentando el monstruo de mil cabezas, como es el crimen organizado, ese que demanda más coordinación, recursos, equipo y “la mayor y mejor voluntad de enfrentarlo con valor, con convicción y patriotismo”.

Además, reconoció el esfuerzo para mejorar salarios y condiciones de trabajo de los policías y los avances logrados, sin embargo, como sabemos, ante la magnitud de la delincuencia que se enfrenta, hay que hacerlo con el respaldo federal, como lo hemos señalado en anteriores ocasiones…