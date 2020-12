A la gente le vale el Covid-19 y se va de compras sin distancia y sin cubrebocas

Una gran impresión nos llevamos este domingo al recorrer centros comerciales, tianguis y el Centro de la ciudad, con fines de trabajo, y encontrarnos un mar de gente, como se dice coloquialmente, y lo peor, muchos de ellos sin portar cubrebocas y la sana distancia olvidada totalmente, como si no estuviéramos en una pandemia que ha cobrado miles de vidas.

En lo personal, este año dejamos de lado las compras y las que se hicieron fueron vía electrónica, para no ponernos en riesgo y aun así, en noviembre caímos víctimas de este virus que prácticamente nos mantuvo fuera de circulación todo ese mes.

En verdad entiendo la desesperación y frustración de personal médico, de enfermería y todos los que se ponen en riesgo al momento de atender a pacientes que llegan prácticamente sin respirar a demandar consultas, pero que antes, ni creían en la enfermedad ni tomaron las medidas preventivas.

Y peor está el caso de aquellos, sobre todo adultos mayores, que a pesar de que se resguardaron, llega alguien a visitarlos y les trasmiten el coronavirus, lo que ha causado miles de decesos.

En lo personal, me sería muy difícil vivir con un cargo de conciencia así, sobre todo cuando nos han advertido de los riesgos y de los cuidados que debemos de tener para evitar ser parte de la estadística negra. Hasta anoche las víctimas fatales del Covid-19 en Sonora ascendían a tres mil 728 y los contagios sumaban 48 mil 93.

Creo que nunca había visto tanta gente junta en un sitio como ayer, sobre todo en el tianguis Los Olivos y en el Centro de la ciudad, en donde las banquetas fueron totalmente insuficientes y la gente caminaba por las calles, sin importar el riesgo de ser víctimas de un accidente.

Por cierto, se supone que por ley debemos utilizar cubrebocas en la vía pública y aunque pasó una unidad de la Policía Municipal, por pleno epicentro del tianguis Los Olivos, ni siquiera hicieron el intento de llamar la atención… Tal vez no está en sus facultades.

Urge cubran megabache en el bulevar Encinas a un costado de la Unison

Lo que sí está en las facultades de las autoridades municipales es el arreglo de calles y ojalá cubran el enorme hoyanco que ya tiene casi dos semanas en el bulevar Luis Encinas casi con Reyes, en el carril que corre de poniente a oriente, porque en verdad está enorme y sin señalamientos, de ahí que cuando estás frente a él te das cuenta y ya no hay para donde hacerse.

Me tocó caer cuando estaba el hundimiento y creí que se había roto la rótula o algo a mi camioneta por suerte no fue así, al menos hasta el momento, posteriormente fueron y retiraron el pavimento dañado, pero dejaron la tierra expuesta y el hoyanco sigue, de tal suerte que al llegar no se puede desviar porque los otros autos lo impiden y a fuerzas uno cae.

Ojalá que la alcaldesa Celida López, le diga a sus muchachos encargados del programa de bacheo y pavimentación que nos den ese regalo de navidad, así como arreglar las abundantes fugas que en los últimos días han surgido en céntricos puntos de la ciudad.

María Dolores del Río coordinará la campaña de Alfonso Durazo

La actual diputada local, María Dolores del Río Sánchez, quien en días pasados dejó su militancia en el partido Movimiento Ciudadano para sumarse a la precandidatura de Alfonso Durazo Montaño por Morena, fue designada como la coordinadora de la campaña del exSecretario de Seguridad en el país.

Sabemos que María Dolores es una mujer sumamente inteligente y capaz, que hará una excelente labor… Por lo pronto Durazo Montaño anunció que detendría sus actividades de precampaña debido a la emergencia sanitaria, en lo personal tengo dudas respecto a las precampañas porque según tenía entendido se hacen cuando son más de un precandidato y no cuando son de unidad… En fin revisaremos…

