A nueve meses de la pandemia en Sonora no hemos aprendido mucho

Este miércoles 16 de marzo se cumplieron nueve meses de que se registró en Sonora el primer caso de coronavirus Covid-19 y a pesar de los 276 días transcurridos, los 47 mil 24 contagios y tres mil 655 personas fallecidas, los sonorenses siguen retando a la suerte, al salir a la calle, muchos ellos sin cumplir con las mínimas recomendaciones.

Así es, a nueve meses de la llegada a Sonora de la pandemia, aunque en otros lugares ya tienen más de un año con esta pesadilla, no hemos aprendido nada y al contrario, parece que se le ha perdido el temor o el respeto al virus y ahora se notan más relajados que antes.

En el caso de Sonora, no es cualquier cosa que sean más de 47 mil las personas enfermas y mucho menos lo son los casi cuatro mil muertos y ello gracias a que con oportunidad se restringieron las actividades, con todo y el costo económico y social que representó la decisión tomada por la gobernadora Claudia Pavlovich con el respaldo de los integrantes del Consejo de Salud, de lo contrario, quien sabe cómo estaríamos.

Sabemos que es muy difícil acostumbrarnos a esta nueva forma de vida, salir protegidos, no saludar ni de mano, mucho menos de abrazo a nuestros seres queridos, utilizar mascarilla, careta, no tocarse el rostro, usar gel, tomarse temperatura, lavarse innumerables ocasiones las manos, desinfectar productos y un largo etcétera, pero a final de cuentas se trata de preservar la salud.

Y aun así, tomando todas las precauciones se han dado casos de personas contagiadas y por más que uno se devana los sesos tratando de averiguar dónde pudo haber ocurrido, no logra dar con ese momento, en lo particular tuve enorme suerte y logré salir airosa, pero no se puede evitar pensar el riesgo y lo que hubiese ocurrido de no ser así, sobre todo cuando se ve a compañeros jóvenes y saludables que no han logrado sobrevivir a la enfermedad.

A la fecha, pese a que se ampliaron los horarios de atención en centros comerciales, hay largas filas para ingresar, muchos se olvidan de la sana distancia, los bancos, como lo señalaba ayer, siguen ignorando las recomendaciones, los camiones son un foco de contaminación, pero sobre todo, la gente sigue planeando cenas, posadas, cumpleaños y demás reuniones y ahí sí que nadie puede ayudarlos hasta que tomen conciencia por si solos.

Insta gobernadora Pavlovich a priorizar a Sonora en vacunación

Por cierto, la gobernadora Claudia Pavlovich, no quita el dedo de renglón, y ayer durante el evento de inauguración del Cuartel de la Guardia Nacional en Moctezuma, le planteó de viva voz al presidente Andrés Manuel López Obrador, la necesidad de que se le dé prioridad a Sonora, para recibir los primeros lotes de vacunas contra el covid, tomando en cuenta el número de población con comorbilidades como obesidad, diabetes e hipertensión.

El mandatario mexicano, como siempre, dijo que sí, pero no dijo cuándo, como la canción, aunque esperemos que a diferencia de los apoyos especiales para la energía eléctrica que nunca se concretaron, en esta ocasión si responda a los sonorenses, por los enormes riesgos que enfrentamos.

Además, si tomamos en cuenta que Sonora es paso no solo de migrantes, sino también de grandes volúmenes de mercancía a Estados Unidos, es importante contar con una población saludable.

Se aprueba alza a salarios mínimos de 15%; advierten cierre de empresas

Ayer la Comisión Nacional de Salarios Mínimos aprobó un aumento salarial de 15 por ciento para el próximo 2021, de tal suerte que en el país el salario pasará de 123.22 pesos a 141.70, mientras que en la frontera serán 213.39 pesos por día ¿cómo la ve?

Sin embargo, de acuerdo con la Coparmex no todas las empresas están en condiciones de cumplir con estos montos, por lo que se anticipa el cierre de 700 mil empresas en los próximos tres meses, entonces de qué servirá ese aumento que no se recibirá porque no habrá quien lo pague?

Y no es que uno quiera que se pague menos, nada de eso, pero hay que ver las condiciones en las que están las empresas actualmente, tras un año como el que estamos viviendo y que se presume continuará así el 2021, entonces ¿de dónde habrá recursos, cuando el gobierno federal se ha negado a incentivar la producción y el empleo, como ha ocurrido en otros países? Habrá que analizar a fondo esta medida y sus efectos generales.

