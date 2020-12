Se vive una odisea al acudir a bancos en la ciudad

Las instituciones bancarias asentadas en esta capital, simple y sencillamente ignoran flagrantemente a las autoridades estatales y las laaaargas filas de personas, principalmente de la tercera edad, continúan observándose en el exterior, sin que haya quien les marque un “hasta aquí”.

En verdad es inverosímil el viacrucis que se vive en pleno diciembre para realizar una transacción bancaria física, porque las virtuales, en algunas plataformas, no en todas, son muy fáciles.

Sin embargo, para quienes reciben el pago en cheque de una pensión y jubilación, porque los adultos mayores son reacios al uso de la tecnología, se las ven negras para hacer efectivo el documento o para depositarlo.

De esta manera y a pesar de las bajas temperaturas, es común observar las largas filas desde las 7:00 horas o antes, las cuales se prolongan hasta las 16:00 horas.

Ayer me tocó estar en una de esas filas en una sucursal de Santander y tras dos horas con prácticamente nulo avance, la verdad me rendí, pero en ese lapso observamos que llegaban personas de edad muy avanzada, algunas con discapacidad motriz y no tuvieron ninguna consideración hacia ellos.

Pero lo mismo ocurre en cualquier otra institución financiera a la que usted tenga necesidad de acudir a realizar trámites indistintos, lo que es una verdadera falta de respeto para el cliente, porque nos tratan como si nos hicieran un favor, cuando bien que hacen negocio con nuestro dinero.

Apenas el lunes la gobernadora Claudia Pavlovich a través de la Secretaría de Salud exhortaba tanto a comercios como a instituciones bancarias a ampliar los horarios de atención y a abrir la totalidad de las cajas, pero parece que es algo imposible de lograr, así que no extrañe que esos puntos sean focos rojos de contagio de Covid-19

Llegan primeras vacunas contra Covid-19 a Arizona

Mientras hacía fila ayer en el banco, me tocó escuchar a varias personas entusiasmadas por la llegada de vacunas contra el Covid-19 al vecino estado de Arizona, esperanzados en la posibilidad de que se abran la frontera y puedan viajar vía terrestre a ese lugar.

Creo que se anunciara que llegaron los biológicos a la ciudad no habrían estado tan felices y entusiasmados.

Esto es una muestra nada más de la magnitud de la relación que existe entre Sonora y Arizona, ya que gran parte de los sonorenses tienen a un amigo o un familiar radicando en esa localidad vecina y el visitarlos en estas fechas es una tradición, que como muchas otras tendrán que romper debido a la pandemia.

Estará hoy AMLO en Sonora para inaugurar cuartel de la Guardia Nacional

Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador llegará a Sonora para inaugurar en Moctezuma las nuevas instalaciones del Cuartel de la Guardia Nacional y mañana jueves se reunirá con familiares de las víctimas de la matanza en Bavispe, tierra natal de Alfonso Durazo.

Desconocemos si se vaya a dar un encuentro entre el mandatario mexicano y el precandidato de Morena a la gubernatura de Sonora, quien por cierto ayer inició precampaña en Magdalena y antes fue arropado en esta capital con la presencia del dirigente nacional, Mario Delgado.

Nos llamó la atención el lugar que eligió Durazo Montaño, para iniciar sus actividades proselitistas, tomando como bandera al malogrado candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, de quien fue secretario particular, pero también es tierra natal de la gobernadora Claudia Pavlovich.

