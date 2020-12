El Covid-19 sigue cobrando vidas y contagiando a sonorenses

Nos impactó conocer que ayer fueron 12 los decesos por coronavirus en el estado así como 261 casos y de éstos 236 correspondieron a Hermosillo, lo que denota que esta capital estamos dejando de lado las medidas preventivas, lo cual es más evidente en cada ocasión que salimos y observamos establecimientos y calles al tope de peatones y automovilistas.

Me imagino la desesperación que debe de tener el Secretario de Salud, Enrique Clausen, al igual que la gobernadora Claudia Pavlovich, ya que la gente no se puede contener y ya sea por necesidad o porque ya se cansaron, dejan de lado todas las recomendaciones y se ponen en riesgo, pero no solo ellos, sino a sus familias y a quienes tengamos la mala suerte de cruzarnos en su camino.

Y déjeme comentarle que es una gran responsabilidad el contagiar a alguien, en mi caso personal, tuve la suerte de que al enfermar de Covid-19 no contagié a ninguno de mis familiares ni a mis compañeros de trabajo, que tienen a padres adultos mayores, lo cual habría significado una carga muy pesada para mi conciencia y uno piensa mucho en ello cuando está confinado y revisa una y otra vez, en donde pudo haber adquirido el virus.

Se supone que en este y el próximo mes se registrará un mayor número de casos porque la gente ignorará las recomendaciones, ojalá que seamos los menos, y que el próximo año o en marzo o abril, o cuando sea, se pueda festejar todo lo que ha quedado pendiente pero que no falte ningún miembro de la familia.

Desde hoy estará cerrado el Cerro de la Virgen

Nos tocó dar una vuelta por el Cerro de la Virgen la tarde de este miércoles y contrario a lo esperado, había muy pocas personas.

Como sabemos, ayer fue el último día en el que estaría abierto el sitio para los visitantes, ya que desde hoy y hasta el lunes, permanecerá cerrado a fin de evitar los amontonamientos de personas y frenar la propagación del Covid-19.

Fueron si acaso tres decenas de personas las que nos tocó apreciar que acudieran durante el lapso que permanecimos en el sitio, en donde agradecimos el haber sobrevivido al virus y nos tocó ver a familias acompañadas de adultos mayores y de bebés, que acudieron por la misma razón.

Por cierto, todos los visitantes contaban con su respectivo cubrebocas y al momento de ingresar y pagar la cuota respectiva de 30 pesos por vehículo, la persona a cargo de la cobranza nos recordaba utilizar el cubrebocas en caso de decidir ascender hasta el altar en donde está dibujada en el cerro la imagen de la Virgen de Guadalupe.

En el trayecto apenas vimos a seis personas que se dirigían al sitio llevando veladoras y lo que fue más que evidente fue la total ausencia de elementos policiacos en el sitio, en donde se complicaba la salida e incorporación a la carretera debido al intenso tráfico carretero.

El sitio en general está limpio, había unos cuantos botes de cerveza en lo alto, que al parecer acababan de dejar y lamentablemente nos tocó observar a una familia que iba ingiriendo una bebida que lanzaron desde lo alto los envases, pero eso es cuestión de educación en el hogar.

Veremos cómo se comporta la gente este 11 y 12 de diciembre, a ver si atienden las recomendaciones de la autoridad para no acudir al sitio, pero aún en caso de hacerlo, el acceso se mantendrá cerrado al público.

En Sonora seguirá educación en línea en todos los niveles

Luego de que se anunció por parte del Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, que a partir de enero podrían regresar a clases los niños y jóvenes de distintos niveles educativos, cuyas entidades estuviesen en verde o en amarillo, se generó gran incertidumbre entre padres de familia.

En ese sentido, el titular de la Secretaría de Educación y Cultura en Sonora, Víctor Guerrero González, indicó que en Sonora se continuará recibiendo la educación en línea en todos los niveles, es decir los niños y jóvenes continuarán en sus viviendas.

Y vaya que el regreso a las escuelas será complicado, porque muchas han sido saqueadas por delincuentes y se tendrá que trabajar intensamente para limpiarlas y adecuarlas, pero posiblemente ello ocurra hasta finales del ciclo o bien, para iniciar el próximo, así que los papás y abuelos, tendrán que continuar ayudando a los maestros y a sus vástagos.

Por lluvia cierran túnel de luces en el DIF Sonora, mañana reabrirán

Dado el enorme éxito que ha tenido el túnel de luces que se colocó en las oficinas del DIF Sonora, me extrañó ver que ayer estaba deshabilitado, pero la cuestión fue que ante el pronóstico de lluvias para anoche y para hoy, se retiró todo el sofisticado alumbrado y los adornos pero mañana si mejoran las condiciones del clima se reabrirá.

Son cientos de automovilistas que a diario han hecho fila para pasar por el sitio, saludar a Santaclós y tomarse fotos con algunos personajes de caricatura, así que Karina Zárate está más que satisfecha con el resultado de su equipo… Enhorabuena!

