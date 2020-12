Urge incluir a Sonora entre los primeros estados para inmunizaciones

Como sabemos en Sonora tenemos un gran porcentaje de población obesa y con problemas de salud crónico-degenerativos como hipertensión y diabetes, que representan un gran riesgo en caso de contraer Covid-19, porque se trata de comorbilidades que pueden llevar a perder la vida o causar complicaciones que dejen secuelas para siempre.

De ahí que nos parece más que acertada la demanda que realiza la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, para que las autoridades federales, consideren al estado entre los primeros en recibir la vacuna contra el Covid-19, que se empezará a aplicar a partir de la tercera semana de este mes, primeramente entre el personal de salud.

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell Ramírez, dio a conocer ayer la inminente llegada del biológico, cuya aplicación iniciará en el estado de Coahuila, no sé porque razón, sin embargo, sería bueno que tomara en cuenta los factores que argumenta la mandataria sonorense para que la entidad sea de las primeras en recibir las inmunizaciones.

Por lo pronto, tras la vacunación de los trabajadores del sector salud, se continuará con los mayores de 80, años, después de 70 y en así subsecuentemente en orden descendente, para culminar en 2022 con la protección de la población general del país.

Ojalá que quienes actualmente gozamos de vida y salud, mantengamos los cuidados preventivos para evitar los contagios y que se logre frenar la estela de muerte que ha aquejado a todos los rincones del mundo con más de un millón y medio de personas fallecidas por el virus, aunque ello parece que no preocupa a muchos que siguen en la calle sin cubrebocas, sin sana distancia y se olvidan de las medidas higiénicas.

Se baja Pedro Ángel Contreras de carrera por gubernatura

Pues tal y como se esperaba, porque la verdad no tenía para más, el exdirector del Isssteson, Pedro Ángel Contreras, anunció que se retiraba de su intención de buscar la candidatura del PRI a la gubernatura de Sonora, y externó su apoyo a Ernesto Gándara Camou, quien si bien renunció a su militancia para encabezar una alianza ciudadana, irá arropado por ese partido en el que ha estado toda su vida.

No sé quién “le alentaría la cabeza” a Pedro Ángel Contreras, ya que si bien dicen que es muy buen funcionario público y administrador, no tiene el perfil para convencer al electorado ni para mover multitudes y no crea que es el único de los “sonantes” con esa falta de carisma, pero esa es otra historia.

Por lo pronto, Morena junto con el PT, así como el Partido Verde ya tienen definido a Alfonso Durazo, primero como su virtual precandidato a la gubernatura, al igual que Movimiento Ciudadano en la figura de Ricardo Bours, mientras que el PRI se alista para ir en alianza con el PAN y el PRD, más lo que se acumulen, con Gándara Camou como su abanderado.

Como vemos, las ideologías desde hace tiempo quedaron de lado y ahora se busca mezclar de chile, dulce y manteca para llegar al objetivo deseado, tal y como ocurrió en el proceso electoral anterior que llevó al triunfo inobjetable de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, aunque ahora muchos de quienes lo votaron, están analizando por quien sufragarán, ya que no se han logrado avances como los esperados.

Empiece a juntar cupones para llevarse una bici o un scooter a casa

Como lo hemos hecho en los últimos 14 años, los directivos de periódico Entorno Informativo, siempre con el apoyo personal de Claudia Pavlovich, efectuaremos la tradicional entrega de regalos, en esta ocasión bicicletas, triciclos y scooters para los menores hijos, nietos o familiares de nuestros lectores.

Sabemos que la situación no ha sido fácil para las familias hermosillenses, por ello se ha hecho un esfuerzo para no pasar desapercibida la fecha y cumplir con esta tradición para agradecer la fidelidad de quienes día a día nos reciben en sus hogares… Recuerde, entre más cupones entregue, más posibilidades tendrá de ganar…Participe!!!

Correo electrónico [email protected]