Afectará economía de hermosillenses nuevas medidas por Covid-19

A partir de hoy y debido a los numerosos casos de coronavirus Covid-19, que ya prácticamente tienen a punto de la saturación los hospitales, en esta capital se modificarán horarios de establecimientos comerciales y otros, como gimnasios, antros, casinos, peluquerías y de aplicación de uñas, dejarán de laborar.

¿Qué necesidad había de llegar a este extremo y perjudicar a quienes dependen de esas actividades? Creo que ninguna, solo teníamos que ser cuidadosos y cumplir con las recomendaciones que de marzo a la fecha nos repiten a diario y a cada rato las autoridades de Salud, encabezadas por el secretario, Enrique Clausen.

En una época como la que estamos viviendo, en la que para muchos parece que no pasa nada y siguen tratando de llevar su vida como si estuviésemos libres de cualquier riesgo, la decisión de las autoridades, obligadas por esa indiferencia o irresponsabilidad, es un duro golpe, más por las fechas decembrinas y no crea que fue una decisión fácil de tomar por parte de la gobernadora Claudia Pavlovich y de su gabinete.

Ayer nos dimos una vuelta por varios lugares comerciales, entre ellas un supermercado, y la toma de temperatura, parece que ya pasó de moda, al igual que en otros dos comercios medianos, en donde siguen aplicando un gel que parece agua, pero adiós tapete sanitizante y termómetro.

Ni qué decir de las grandes tiendas departamentales que estuvieron saturadas de compradores, incluso, me tocó acudir a dos sucursales de Banamex en las que los cajeros automáticos no tenían efectivo, en un tercer sitio estaba descompuesto y en el caso de la sucursal ubicada en Periférico Norte y Simón Bley está cerrada por riesgo de Covid, incluyendo el cajero.

Ni qué decir del tráfico que este fin de semana estuvo rematado y como muestra ahí están los recurrentes accidentes de tránsito que por suerte no han cobrado la vida de personas.

Esto es, muchos de los hermosillenses en lo particular, quieren vivir la vida como si no existiera el Covid 19, visitando lugares de recreo, comercios, así como a sus familias, como si no estuviésemos en una pandemia y tristemente son ellos, quienes contribuyen a que tengamos este aumento descontrolado de casos.

Y aunque hay que reconocer que la Coesprisson, a cargo de Lorena Robles, se ha puesto las pilas y este fin de semana estuvieron muy activos por varios municipios, suspendiendo eventos y cerrando lugares que incumplían con las medidas, si cada uno de nosotros en lo particular no hacemos nuestra parte, la autoridad difícilmente logrará alcanzar sus metas, por más esfuerzos que realice.

Se anota gran éxito Karina Zárate con el túnel de luces en el DIF Sonora

Creo que ni la directora del DIF Sonora, Karina Zárate se esperaba el éxito que logró con la colocación del túnel de luces, para que los hermosillenses puedan visitarlo a bordo de sus autos a fin de evitar ponerse en riesgo, porque los últimos días se han formado filas kilométricas de automóviles que buscan disfrutar del sitio.

En verdad que es sorprendente el interés de los hermosillenses por visitar el lugar, lo lamentable es que han ocasionado severos problemas de vialidad, sin que alguna autoridad de Tránsito esté presente en el lugar ni en las calles aledañas.

Cabe señalar que a partir de las nuevas condiciones que imperan en la capital por el mapa de Sonora anticipa se reducirán las horas en que estará abierto el sito, así que tome precauciones al acudir.

