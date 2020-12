Es importante atender la salud mental de las personas

Indudablemente los efectos de la pandemia por el Covid-19 no solo se circunscriben a los daños en la salud física de quienes lo padecen, sino que también perjudica la salud mental de los enfermos, de sus familias y amigos, así como de quienes ven con desesperación cómo ha cambiado la vida y no se pueden ajustar o se les dificulta acomodarse en la nueva normalidad.

Estamos tan enfrascados luchando por salir delante de la crisis sanitaria y económica, que no le damos importancia a la salud mental y no hemos dimensionado los efectos que esta pandemia está ocasionando a quienes nos rodean y es un buen momento para que lo hagamos.

Ayer un locutor de Nogales decidió quitarse la vida en su centro de trabajo, era joven, tenía muy buena audiencia, sin embargo, la depresión es un poderoso enemigo que en esta época se acrecienta, sobre todo ante la pérdida de un ser querido, de amigos cercanos, o ante el temor de enfermarse o quedarse sin empleo.

Lamentamos la decisión que tomó este comunicador y más se lamenta reconocer que en ocasiones nos ensimismamos tanto en nuestro día a día que no vemos a nuestro alrededor y hasta que es demasiado tarde caemos en cuenta de que alguien querido o cercano tomó una decisión que se pudo haber evitado.

Así que vea cómo está su familia, cómo están sus amigos, y busque la forma de echarles la mano o de buscarles ayuda especializada. Hay quienes se avergüenzan por requerir atención mental, pero no hay motivo para ello y al contrario, todos deberíamos acudir para charlar con los especialistas y cambiar nuestra forma de ver la problemática que nos rodea.

El secretario de Salud, Enrique Clausen ha sido enfático en la importancia de atender los problemas de salud mental, e incluso entre el propio personal sanitario, que hay que reconocer se han puesto las pilas al 100 para rendir buenos frutos a los sonorenses, lamentablemente hemos sido nosotros, como sociedad, quienes les hemos quedado a deber.

Sacan la casta los elementos de la Fiscalía General de Justicia de Sonora

Otros que también han estado realizado una excelente labor que en ocasiones pasa desapercibida ante el incremento de hechos violentos focalizados en algunas regiones como Caborca, Cajeme y Nogales, son los elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que dirige Claudia Indira Contreras Córdova.

Y es que están enfrentando al monstruo de mil cabezas y aunque se corte una surgen otras, sin embargo, no han cesado en el trabajo para llevar a la justicia a los responsables de tantísimos hechos que nos impactan como sociedad.

Como muestra, lograron rescatar a ocho personas que estaban privadas de su libertad en un predio de Real del Catorce, al surponiente de la ciudad, además de que atraparon a dos de los hampones, a quienes por cierto, muchos calificamos como secuestradores, pero realmente se trata de hampones que buscaron cobrar algunas cuentas, ya que varios de los rescatados tenían antecedentes criminales.

Claro, eso no quiere decir que vayan a tomar la justicia por sus propias manos, pero es oportuno recordar que para que haya secuestro se debe de exigir el pago de un rescate y en este caso, los sujetos privaron de la libertad a los hombres, quien sabe por qué razones y seguramente de no haber sido por la oportuna intervención de las autoridades de la Fiscalía, en coordinación con la PESP y la Policía Municipal, quien sabe cómo habrían terminado pero no creemos que los hubiesen devuelto con vida… Así que realmente tuvieron suerte.

¿Atenderán llamado de la gobernadora Claudia Pavlovich?

De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el operativo para rescatar las casetas de peaje está en marcha y en los próximos días llegarán a Sonora, a fin de que los grupos que se adueñaron de éstas, sean retirados y queden a cargo de quien corresponda.

La duda que tengo es si también intervendrán en el asunto de la etnia Yaqui que ha terminado con el libre tránsito y cobra por transitar por “sus tierras” y estamos a nada de que ocurra una tragedia, como se evidenció en un video en el que uno de los integrantes de la etnia amagó con un arma a un conductor de la tercera edad.

Esto ocasionó que la gobernadora Claudia Pavlovich solicitara la intervención de la Federación, para poner orden, ya que recordaremos que es instancia federal, a fin de evitar que ocurra una tragedia, por lo que esperemos que no solo se recuperen las casetas de peaje, sino que se ponga orden en esa región.

