Gana mexicano Sergio Pérez en Fórmula Uno tras más de 50 años

El mexicano cruzó la meta con 10,5 segundos de ventaja sobre su más cercano competidor

Sergio Pérez mantuvo el aplomo en medio del caos el domingo para salir victorioso de un entretenido Gran Premio de Sakhir, el primer triunfo del mexicano en la Fórmula Uno.

El piloto de Racing Point cruzó la meta con una ventaja de 10,5 segundos sobre el Renault de Esteban Ocon y de 11,9 por delante de su compañero Lance Stroll.

Pérez se subió a lo más alto del podio para hacer sonar el himno de México en la F1 por primera vez en más de medio siglo.

Se trata del segundo triunfo mexicano en la categoría. El único previo fue alcanzado por Pedro Rodríguez en el Gran Premio de Sudáfrica, en enero de 1967, al volante de un Cooper-Maserati.

Después de conseguir su primera vitoria en diez años de carrera en la Fórmula 1, Sergio ‘Checo’ Pérez no tenía palabras para describir las emociones que estaba experimentando luego de ganar el Gran Premio de Sakhir.

Estoy sin palabras. Espero no estar soñando. Diez años me tomó, no sé qué decir”, fueron las primeras palabras del tapatío tras bajar de su monoplaza.

El piloto tapatío tuvo que trabajar 10 temporadas, correr 193 Grandes Premios, subir nueve veces al podio y militar en tres escuderías, para que por fin llegara una victoria en la máxima categoría del automovilismo.