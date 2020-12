Gana Elena concurso de cuento infantil y juvenil

La menor escribió el cuento “La criatura verde y sus amigos”

Con el cuento “La criatura verde y sus amigos”, Elena ganó el concurso infantil y juvenil “Un mundo mejor, Nuevas formas de vivir después de la pandemia”.

Elena es una niña de diez años que se divierte, platica con sus amigos y gusta de los videojuegos, además, tiene un gran talento para escribir, que le hizo ganar este concurso de cuento infantil y juvenil, organizado por la asociación civil “Ahora nos Toca”, en alianza con el Programa Rescatando tu Escuela de la Secretaría de Educación y Cultura, la empresa Caffenio, Canagraf Sonora y Foro Cuatro TV; los cuentos ganadores, se editarán y publicarán digitalmente para su difusión amplia.

El objetivo fue sensibilizar a todos de la importancia de participar en el control de los contagios para recuperar las actividades, alentando a niñas, niños y jóvenes a crear un cuento literario con mensajes positivos que promovieran un estilo de vida saludable, el diálogo con su familia, sus amigos, en la escuela y la comunidad.

Elena ganó el primer lugar de la categoría “B” de 10 a 12 años con el cuento titulado “La criatura verde y sus amigos” y se trata de una criatura verde de nombre “COVID” que anda en busca de amigos y es descubierto por dos niños que le explican por qué es tan temido y lo ayudan a controlar su lado negativo llevándolo con un doctor. Al final el doctor puede convertir el virus en una vacuna y todas las personas aprenden a convivir con COVID en sus vidas.

“Desde que la maestra nos invitó a participar le comenté a mi mamá y ella me animó hacerlo. Empecé a pensar qué podía escribir, me basé en experiencias que he vivido durante la cuarentena”, expresó Elena.

Agregó que extraña su vida antes de la pandemia, pero también ha aprendido a valorar lo que tiene ahora, empezando por su salud y su familia.

“También sé lo difícil que ha sido para los profesores dar clases en línea, no tener un horario fijo, trabajar todo el día, pero me siento agradecida con ellos por acompañarme y motivarme a aprender, a pesar de la distancia”, manifestó la estudiante.

La menor comentó emocionada que es la primera vez que gana un concurso y le gustó la premiación donde mencionaron su nombre, el nombre de la escuela donde estudia y que muchos de sus compañeros participaran en el concurso.

Agregó que espera que pronto puedan ver el audiovisual de su cuento e Invitó a todos los niños a que participen en los diferentes concursos, que pongan en práctica esas habilidades y talentos que tienen.