Exigen trabajadores del Ayuntamiento aumento salarial del 12 por ciento

Aseguran que no aceptarán el 3.5 por ciento ofrecido por las autoridades y amenazaron con iniciar con plantones

Trabajadores del Sindicato del Ayuntamiento de Hermosillo, se manifestaron ayer frente a Palacio Municipal, para solicitar a la presidenta municipal un incremento salarial del 12 por ciento para los agremiados.

Salvador Díaz Olguín, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Hermosillo (SUTSMH), dijo que han tenido varias mesas de negociación pero no han llegado a acuerdos, ya que solo les ofrecieron un 3.5 por ciento, el cual no van a aceptar.

«Necesitamos aterrizar el aumento de sueldo para los trabajadores. Exigir que sea bueno porque este año nos fue mal, queremos reivindicarnos con los trabajadores, esa es la exigencia que venimos a hacer”, declaró.

Entendemos que la situación es difícil para todos los ciudadanos, dijo, pero como servidores públicos también tienen derecho a exigir un sueldo digno.

Díaz Olguín, mencionó que también está pendiente el pago del bono de puntualidad, el cual se entrega cada cuatro meses y corresponde a seis días de sueldo del trabajador.

«Este bono solo se entregó al 50 por ciento de los trabajadores, y como Comité Ejecutivo del Sindicato exigimos que se pague a todos. El día de ayer se cumplió la fecha para pagarlo, y el Ayuntamiento no lo hizo, ni tampoco a la gente que está resguardada en su casa por decreto de salud», apuntó.

También sigue pendiente el permiso prejubilatorio para más de 12 trabajadores que ya cumplieron con sus años de servicio, y la contratación de más personal para las at as operativas de Parques y Jardines, bacheo, recolección de basura, panteones, sanidad y limpia, depósito de vehículos, entre otros, abundó el líder sindical.

«No queremos que nos obliguen a tomar otras medidas en caso de no tener respuesta a estas exigencias pendientes del contrato colectivo de trabajo, pero de no haber solución habremos de hacerlo», finalizó.