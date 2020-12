Están los Pumas con el ánimo a tope

Juan Pablo Vigón, volante de los Pumas, dijo que confían plenamente en el trabajo que han venido haciendo en la Liguilla, y luego de haber dejado fuera a Cruz Azul, arriban a esta Final con un gran envión anímico.

«Después del gran resultado que tuvimos contra Cruz Azul, llegamos bien anímicamente, va a ser una Final difícil, estamos confiando mucho en nuestro trabajo, fue un golpe anímico para nosotros», explicó en conferencia de prensa.

«Fue un partido, nadie creía en nosotros, por ahí vimos estadísticas donde teníamos un uno por ciento de probabilidades para pasar, así fue con nosotros, semana a semana durante el torneo regular, el grupo cerró filas y nos la creímos».

Vigón le pidió nuevamente a la afición que se quede en su casa y que sigan la final por Televisión, pues pueden estar seguros de que se van a morir en la raya.

«A la afición le agradezco el apoyo, pero nos toca guardarnos, ahorita la pandemia es algo delicado y grave, nos tenemos que cuidar, muy rápido me dí cuenta de la gran afición que tenemos, este no es el momento de ir, de juntarnos en masa, sabemos de su cariño y por ellos nos vamos a morir en la raya», abundó.

El volante de los universitarios dijo que va a ser prioridad para el equipo quitarle el balón al León, pues una de las mayores virtudes del cuadro esmeralda es la tenencia del esférico.

Vigón también destacó que a pesar de no jugar en su horario habitual, Pumas está muy claro que para ser campeones, se tiene que ganar donde sea y a la hora que sea.

También recalcó que la suerte no es algo fortuito, sino que se trabaja mucho para tenerla de su lado.

«Para ganar 4-0 se necesitaría mucha suerte, pero también mucho trabajo. Trabajo para tener suerte y no se da por si sola, hemos luchado mucho para tener buenos resultados y si nos está acompañado, que esté con nosotros estos últimos dos partidos», precisó.

Vigón mencionó que buscarán mantener el invicto en casa para irse a León con un buen resultado en la bolsa.

«Llegamos en optimo nivel personal y grupal, hemos analizado nuestros videos, ojalá y se nos dé en la Final, estamos listos y preparados para enfrentar a León», añadió.